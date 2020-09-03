【IFA 2020】華為冀突破美國封殺　「1+8+N」策略強攻歐洲市場

▲ 華為計劃今年底前開設至少8間歐洲旗艦店，當中包括德國及法國等地。（IFA發佈會截圖）

華為近日持續慘遭歐美國家圍堵，力阻華為5G設備在兩地市場發展。不過華為依然「無有怕」，在本屆德國柏林消費電子暨家電展（IFA）上強調，將繼續以「1+8+N」策略，拓展歐洲市場業務，並計劃今年底前開設至少8間歐洲旗艦店，當中包括德國及法國等地。

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華為西歐消費者業務總裁戢仁貴提到，該企將會持續採用「1+8+N」策略，即「1」是手機、「8」是華為八大智能產品、「N」則是應用場景，在歐洲市場建立華為生態。戢仁貴透露，現時正計劃在今年年底前，在歐洲開設42間體驗專門店，以及至少8間旗艦店，進駐德國、法國及義大利等地。

▲ 華為將會持續採用「1+8+N」策略，即「1」是手機、「8」是華為八大智能產品、「N」則是應用場景，在歐洲市場建立華為生態。（IFA發佈會截圖）

惟美國聯邦通信委員會（FCC）日前宣布，華為被列為對國家安全構成威脅，嚴重損害消費者對華為產品的信心，更成為華為拓展歐美市場最大的阻礙。戢仁貴在會上多次強調，華為產品符合安全守則，包括獲得PCI-DSS安全認證、CSA Star雲端安全認證等，該企也從不利用及洩漏客戶資料。他更引用華為創辦人任正非的話，「寧願關閉也不做損害客戶利益的事。」，盼能藉此挽回客戶信心。

▲ 華為西歐消費者業務總裁戢仁貴在會上多次強調，華為產品符合安全守則，包括獲得PCI-DSS安全認證、CSA Star雲端安全認證等。（IFA發佈會截圖）

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責任編輯：曾曉汶