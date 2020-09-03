  • 30°C
香港時間 : 2020903日 (四) 22:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【IFA 2020】華為冀突破美國封殺　「1+8+N」策略強攻歐洲市場

科技 21:43 2020/09/03

分享：

華為計劃今年底前開設至少8間歐洲旗艦店，當中包括德國及法國等地。（IFA發佈會截圖）

華為近日持續慘遭歐美國家圍堵，力阻華為5G設備在兩地市場發展。不過華為依然「無有怕」，在本屆德國柏林消費電子暨家電展（IFA）上強調，將繼續以「1+8+N」策略，拓展歐洲市場業務，並計劃今年底前開設至少8間歐洲旗艦店，當中包括德國及法國等地。

>>>【IFA 2020】LG展示智能家居ThinQ Home　智能鏡監控家電、電動車

>>>【IFA 2020】高通推出5G版驍龍4系列晶片　Oppo、小米率先採用

華為西歐消費者業務總裁戢仁貴提到，該企將會持續採用「1+8+N」策略，即「1」是手機、「8」是華為八大智能產品、「N」則是應用場景，在歐洲市場建立華為生態。戢仁貴透露，現時正計劃在今年年底前，在歐洲開設42間體驗專門店，以及至少8間旗艦店，進駐德國、法國及義大利等地。

華為將會持續採用「1+8+N」策略，即「1」是手機、「8」是華為八大智能產品、「N」則是應用場景，在歐洲市場建立華為生態。（IFA發佈會截圖）

惟美國聯邦通信委員會（FCC）日前宣布，華為被列為對國家安全構成威脅，嚴重損害消費者對華為產品的信心，更成為華為拓展歐美市場最大的阻礙。戢仁貴在會上多次強調，華為產品符合安全守則，包括獲得PCI-DSS安全認證、CSA Star雲端安全認證等，該企也從不利用及洩漏客戶資料。他更引用華為創辦人任正非的話，「寧願關閉也不做損害客戶利益的事。」，盼能藉此挽回客戶信心。

華為西歐消費者業務總裁戢仁貴在會上多次強調，華為產品符合安全守則，包括獲得PCI-DSS安全認證、CSA Star雲端安全認證等。（IFA發佈會截圖）

更多柏林消費電子暨家電展IFA 2020相關報道，請按【下一頁

責任編輯：曾曉汶

相關文章

華為手機制裁失優勢　傳OPPO增生產訂單搶佔市場
2020/09/02
華為手機制裁失優勢　傳OPPO增生產訂單搶佔市場
【華為出電腦】華為發布3款MateBook8月28日發售　最平4688元　
2020/08/27
【華為出電腦】華為發布3款MateBook8月28日發售　最平4688元　
【華為動向】華為下月德國參與IFA　料發布麒麟9000處理器
2020/08/24
【華為動向】華為下月德國參與IFA　料發布麒麟9000處理器
【華為禁令】分析師：華為手機業務隨時消失　華為CEO相信仍有路可走
2020/08/19
【華為禁令】分析師：華為手機業務隨時消失　華為CEO相信仍有路可走
晶片 智能家居 AR 雲端 LG Oppo 華為 小米 家電 歐洲市場

上一篇文章

【每日焦點】傳5G版iPhone 12出貨量低　三星發布最平價5G手機Galaxy A42

下一篇文章

【IFA 2020】LG展示智能家居ThinQ Home　智能鏡監控家電、電動車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼
【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
2020上半年熱賣手機排行榜揭曉　iPhone 11居全球榜首
2020上半年熱賣手機排行榜揭曉　iPhone 11居全球榜首
【港版健康碼】本港即將推行健康碼　有效性及透明度成推行隱憂
【港版健康碼】本港即將推行健康碼　有效性及透明度成推行隱憂
華為手機制裁失優勢　傳OPPO增生產訂單搶佔市場
華為手機制裁失優勢　傳OPPO增生產訂單搶佔市場
【每日焦點】上半年iPhone 11全球銷量3,770萬部　iPhone 12即將10月開售？
【每日焦點】上半年iPhone 11全球銷量3,770萬部　iPhone 12即將10月開售？