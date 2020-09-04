【塞翁失馬】報告：全球50強飛機租賃商　13間來自大中華區

▲ 有報告指出，大中華區的租賃商現佔全球50強排行榜的四分之一以上，匹敵愛爾蘭的租賃商數量，超過了美國租賃商的總數。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情，引發了航空業有史以來最嚴重的危機，但截至2020年第二季度末，總部位於大中華區的飛機租賃商在全球50強中的數量，與去年第四季度相比升超過40％。

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據全球旅行和數據分析公司Cirium發布的第二季度Portfolio Tracker報告，大中華區的租賃商現佔全球50強排行榜的四分之一以上，匹敵愛爾蘭的租賃商數量，超過了美國租賃商的總數。Ascend by Cirium全球諮詢總監Rob Morris表示，為了應對陷入困境的航空公司無法支付租金帶來的現金流壓力，許多租賃商一直在增加流動性並推遲訂單。自疫情開始以來，僅僅是全球前五大租賃商就已推遲了超過75架飛機訂單，取消了近200架飛機訂單。

航空公司提供飛機出售回租 增資金流動性



儘管租賃商擴大了機隊規模，但幾乎所有公司的價值都在下降，設備過剩和需求蒸發導致飛機價值降低，租賃商在交易時必須考慮到這一趨勢。Cirium亞太區董事總經理Rahul Oberai表示，由於航空公司尋求在短期內創造流動性，他們現提供飛機出售回租。在今年，已經有近100宗這類二手飛機出售回租交易，活躍在這市場的航空公司包括亞洲的中國航空和國泰航空，北美地區的達美航空、聯合航空、西南航空和捷藍航空，以及歐洲的易捷航空。



他又指，隨著租賃商同時通過新飛機和二手飛機購買回租向航空公司提供融資和流動性，在2023至2024年間，經營租賃很可能達到50%的機隊市場份額。

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責任編輯：蘇穎琪