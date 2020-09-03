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【IFA 2020】LG展示智能家居ThinQ Home　智能鏡監控家電、電動車

科技 21:13 2020/09/03

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LG CTO兼總裁I.P. Park今日於IFA 2020發布會上以「Life's Good from Home」為主題，未來會在護理、便利、娛樂方面強化其智能解決方案。

在面對疫情新常態之下，2020年德國柏林國際電子消費品展覽會（IFA 2020）改為網上進行，南韓科技巨頭LG除了在官網上設立虛擬3D互動展館，LG CTO兼總裁I.P. Park今日於發布會上以「Life's Good from Home」為主題，未來會在護理、便利、娛樂方面強化其智能解決方案。包括透過其人工智能（AI）平台LG ThinQ App繼續提供創新服務，建立新商業模式及生態圈。

I.P. Park指出，該企花約一年時間於首爾板橋（Pangyo）設立了一座樓高四層的LG ThinQ Home，除了在大門配備面部識別技術外，還引入最新設備和IT技術，包括大型智能鏡ThinQ Home Concierge，以監控智能家電及電動車﹐及設置節約能源消耗模式、檢查通訊，並且設有電動車充電站等。

LG表示，將增加與LG ThinQ應用程式兼容的設備及服務項目。（YouTube直播截圖）

LG CTO兼總裁I.P. Park表示，於首爾板橋（Pangyo）設立了一座樓高四層的LG ThinQ Home，引入大型智能鏡ThinQ Home Concierge監控智能家電及電動車﹐可設置節約能源消耗模式。（YouTube直播截圖）

【IFA 2020】LG發布智能洗衣解決方案　雪櫃配備最新AI平台

【IFA 2020】高通5G筆電晶片升級　搭載Wi-Fi 6加強AI表現

此外，該公司又透露正利用AI開發遙距醫療管理技術，日前亦夥拍首爾大學試行有關項目，冀以加強對慢性疾病患者的監察及護理。

更多柏林消費電子暨家電展IFA 2020相關報道，請按【下一頁

【IFA 2020】高通推出5G版驍龍4系列晶片　Oppo、小米率先採用

責任編輯：張寶燕

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