【小米股價】細價股1.25億元「高追」小米股份　帳面賺2000萬元

▲ 香港建設公布，以1.24億元入股小米股份。

快染藍的小米 （01810） 近期股價急升，引來其他上市公司投資。香港建設 （00190） 公布，在6月11日至9月3日期間，在公開市場買入604萬股小米，涉資1.248億元，平均每股小米入股價為20.66元。

雖然香港建設指購買期為期近3個月，但小米於過去一周才突破20元水平，反映公司大部分持股於近期才入手。

小米今日股價回吐7%，收報23.9元，成交97.66億元。香港建設入股價，帳面最新賺16%或1957萬元。

香港建設最新市值23億元，主要從事物業發展與投資、再生能源投資及營運業務。公司指，考慮小米財務表現及前景、香港低利率環境及集團財務，認為收購給予機會獲得回報，視為持有作長線投資用途。

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編輯：麥德銘