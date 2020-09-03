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英超聯指内地PPTV拖欠16億 宣布終止賽事轉播協議

環球社會熱點 20:54 2020/09/03

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英超聯賽會周四（3日）證實，已終止與PPTV於中國内地轉播英超聯賽事的協議。

英超聯賽會周四（3日）證實，由於內地蘇寧集團旗下的中國網絡媒體PPTV拖欠英超聯約1.6億英鎊（約16億港元）的轉播費，英超聯已終止與PPTV於中國内地轉播英超賽事的協議。

【利物浦奪英超】球迷懶理疫情齊慶祝 專家警告恐有風險： 【下一頁】

【利物浦奪英超】苦等30年終捧盃 閉門奪冠寫下歷史（圖輯）：【下一頁】

英國媒體報道，英超聯賽會由上個月起指控，蘇寧集團旗下的PPTV要向英超聯賽會繳付約1.6億英鎊的轉播費用，已拖欠長達半年。據英國《每日郵報》（Daily Mail）等媒體報道，由於新冠肺炎疫情導致英超賽事停擺，PPTV曾提出下調轉播費用，或再度延期付款等選項。

英超聯賽會周四於網上發聲明，表示：

英超聯賽會證實，今天已經終止與中國地區獲授權方在中國轉播英超聯賽的協議。

英超聯賽會又表示，現階段不會對事件作進一步評論。

利物浦高普膺英超最佳領隊 足球壇企管高手 ： 【下一頁】

蘇寧集團旗下的PPTV於2016年，以4.9億英鎊（約49億港元）與英超聯賽會簽訂協議，獲得英超賽事由2019年至2022年，於中國內地及澳門地區的獨家轉播權，合約至今僅履行一年。

據悉，上述交易為英超聯賽會最大的海外轉播合約。由於目前英超賽事受疫情拖累而停擺，料對賽會的財政狀況造成進一步打擊。

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責任編輯：鄭錦玲

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