【5G醫療】5G落地突破常規　實現醫療「零」距離

5G，可以改善我們通訊、工作和娛樂體驗，更可應用在交通、物流以及不可或缺的醫療層面。5G將如何改變我們的醫療系統，突破傳統的醫療程序，為人們帶來福祉？

5G醫療，其實是幫助建構一個龐大的醫療聯網，縮短醫生、患者與數據三者之間距離，提升醫療效率。以下會從遙距醫療、智慧醫院、以及日常健康監測三方面解釋5G將如何顛覆傳統醫療體系。



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遙距醫療：由於診斷、治療是需要透過即時性的監測和觀察病人細微的身體徵狀，以往礙於科技發展並未成熟，遙距醫療根本是觸不可及的。現在，透過高速和低延遲的5G網絡，病人將可透過手機應用程式、高清屏幕讓醫生進行實時診症，並配合可連接到網絡的測量醫療儀器，即時傳送數據予醫生進行診斷，醫生甚至可為病人進行遙距手術，讓醫生透過實時高清畫面監察病人狀況和操控機械進行手術。



對於行動不便或住在偏遠地區的病人來說，遙距醫療無疑能給予他們最大的幫助；對於醫護人員而言，過往可能經常要來回不同醫院或診所應診及進行手術，但當遙距醫療得到普及後，不單可節省交通時間，更重要的是讓更多病人受惠，打破醫生和病人之間的地域限制。

智慧醫院：5G亦可以在醫院的資訊傳送和服務上發揮重要作用，推動智慧醫院的發展。韓國的電信公司KT Corporation今年與三星醫療中心（Samsung Medical Center）合作展開5G醫療服務，展示如何將5G應用於實際醫療情境，例如過往醫護人員在手術中抽取病人的活組織後，需要約20分鐘來回病理化驗室化驗組織，但現在則可透過5G網絡連接到數據庫取得化驗報告和數據，並與病理學家進行即時討論，在節省時間的同時，亦可以協助醫護團隊為病人制定更全面的治療方案。



此外，CT、MRI造影檢查報告等大型檔案，亦可在醫院的數據庫下載，無須前往指定部門，一改以往醫護團隊的合作模式，大大提升效率，更促進醫生之間的跨院合作。

在病人護理方面，亦可以利用AI和VR技術，為病人提供更優質的康復環境，例如醫院能在病房安裝AI語音揚聲器，讓行動不便的患者使用語音指令操控病床、照明設備和娛樂系統，亦可使用VR療法為病人減輕痛症，加快病人的康復進度。



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日常健康監測：5G的網絡將衍生更多穿戴式的醫療或健康監測裝置和應用程式，為患者記錄包括心率、體重、膽固醇含量、脂肪含量、蛋白質含量等信息，這些數據會自動透過智能手機上傳到患者的病歷紀錄，讓醫護團隊可隨時追蹤患者的身體狀況，制定相應的對策。如遇緊急情況，亦可即時通知醫護人員，以及傳送數據到醫院作進一步跟進。

簡單而言，5G令醫療護理延伸到線上及更多高科技的層面，幫助縮短患者和醫生之間的距離，節省醫護團隊及病人的時間，可以為病人提供24小時無間斷的全面健康監測之外，也能讓醫生隨時跟進病人的健康狀況，提供更切合患者需要的護理方案，有助患者加快痊癒。

隨着人口老化，對於醫療的需求亦會日益加重，若能善用5G的優勢，扭轉傳統醫療概念，以科技簡化程序，並透過遙距進行的日常健康護理以降低患病的機會，將可大大減輕醫療負擔，長遠而言為市民福祉服務。