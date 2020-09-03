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【摩笛吹奏】疫情降溫即重啟回購 大摩估領展重上70元

股樓投資 21:17 2020/09/03

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近期本港疫情降溫及限聚令放寬，不少收租股都從低位反彈，包括在中港經營商場，近日更重啟回購的領展（00823）。大摩發表報告指，領展可重見「7字頭」。領展今日再升0.4%報64.3元。

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大摩指，領展在本年度首季租金調整由正轉為負，屬意料之內，預期放寬社交距離措施可持續推動公司業務改善；加上領展承諾回購股份及酌情分派股息將可支持近期估值，維持其「與大市同步」評級，目標價為70元，較現價具一成上升空間。

該行又預期，領展本財年首季（即今年４至６月）租戶零售銷售按年下跌10.8％，但租戶租用成本僅由去年同期的14.7%升至15.9％，加上８月下旬放寬社交距離措施將可減輕大眾零售租戶的壓力，尤其是餐飲業，而公司擬斥資5.2億元進行租戶支持計劃，相等於上一個年度可分派收入的7%。由於領展計劃於本年度回購最少800萬個基金單位，並維持今明兩年度酌情分派每股0.14元，有助維持派息穩定。

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 經濟

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