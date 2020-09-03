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2015年《查理周刊》恐襲開審 雜誌重刊穆罕默德諷刺漫畫

環球政經 20:30 2020/09/03

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法國《查理周刊》（Charlie Hebdo）2015年，因刊登穆罕默德諷刺漫畫，而遭恐怖份子闖入報社位於巴黎總部，殺害共12人。事隔5年，案件於當地周三（2日）開審。

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《查理周刊》於開審當天重刊12 幅伊斯蘭先知穆罕默德漫畫，寫道「所有一切，僅為如此」，並在聲明中提到，刊登的漫畫是證據，屬歷史的一部分，沒有人可以重寫或抹去。

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於慘劇發生後，報社被多次問及會否繼續刊登諷刺穆罕默德的漫畫，而今期周刊中的一篇文章提到，法律是允許他們這樣做，但報社傾向拒絕，強調並非因為被禁止所以不做，只是認為需要一個能為討論帶來意義的理由去做。文章又指在案件開審的這一期，有相當必要重新刊登諷刺穆罕默德漫畫。

《查理周刊》重刊穆罕默德諷刺漫畫的決定，再次引起討論。正訪問黎巴嫩的法國總理馬克龍表示，法國有言論和表達自由，不宜對該雜誌的決定作出判斷。而法國全國穆斯林委員會則呼籲公眾不要理會漫畫，同時譴責暴力。

《查理周刊》恐怖襲擊事件發生於 2015 年 1 月 7 日，漫畫家以及編輯等12人在恐襲中遇害。事隔五年至日前開審，法官團隊會對14名懷疑同謀展開審訊，並傳召200位原告及生還者出庭。審訊預料長達 2 個多月至 11 月結束。

 

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撰文 : 林展鋒

法國 恐襲 馬克龍

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