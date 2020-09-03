【港元定期存款】集友港元定存息最高6厘 發鈔行最高息又有幾多？

▲ 9月甫開局，3間發鈔行已齊齊減息；幸而集友仍保持短存6厘的「高息王」。

本周正值跨月度，從8月底過渡至9月初，正式踏入第3季的尾聲，短短4個交易天，已多達10間港銀頻密調整港元定期存款息率，當中包括6間減息，最矚目的是中銀香港 （02388） 、滙豐及渣打全面削減港元定存息，專家以3間發鈔行齊齊劈息，料業界暫毋須逆市加息搶存。尚幸個別中資行仍維持超高息，比併市面逾廿多間銀行，現時冠絕全城的息率高達6厘，由集友提供7天短存享此特惠息；可是，須先以等值10萬元人民幣兌換為港元（見表）。同樣，滙豐及恒生 （00011） 亦有4.3厘至5厘的超高息，也要求先以指定外幣作兌換等附帶條件，才享短存的最高息優惠，專家提醒，扣除換滙成本，實質回報落袋唯恐打折。

9月甫開局港銀掀港元定存劈息潮，但3大發鈔行齊齊減港元定期存款息率，渣打今天（9月3日）全面調低港元定存短中長息0.1厘；現時3個月港元定存年息報0.25厘，半年及一年則齊報0.3厘。這是繼中銀香港 於昨天（2日）全綫減息，以及本周二（1日）滙豐及恒生 率先減息以來，4間大行已出手減港元定存息，專家料市面在水浸下存息更易減難加。

單以大行比併，現時3個月港元定存年息以恒生的0.45厘，險勝中銀香港及滙豐齊為0.4厘，以及渣打的0.25厘。

至於半年期港元定存息，恒生以0.6厘，跑贏中銀及滙豐的0.45厘，及渣打的0.3厘。

同樣一年存息計，恒生以0.6厘，撼贏中銀及滙豐齊報0.5厘，以及渣打的0.3厘。

不過，綜觀9月開局的港元定存劈息潮，短期存款是重災區。舉中銀為例，昨天（9月2日）下調3個月年息0.15厘，新息率至0.4厘；半年降低0.1厘，新息率報0.45厘，一年期則略減0.05厘，新報0.5厘。自恒生於9月開局即調低3個月港元定存息0.1厘，至0.45厘後，創興 （01111） 與印度銀行ICICI，以及3間發鈔行也追趕降息快車，本周合共6間大小業界爭相劈息。

另一邊廂，大新 （02356） 、東亞 （00023） 及花旗則頻密調整存息，僅招商永隆一面倒逆市「獨加」，但其新息率暫未能挑戰「高息王」，畢竟其6個月港元定存年息微升0.05厘後，招商永隆0.9厘的息率仍不及信銀國際及大眾財務同存期的0.95厘。

1年港元定存息率 勢跑輸iBond回報

此外，一年長息以集友的一厘領先，媲美同屬低風險的通脹掛鈎債券（iBond 2020）有1厘「包底息」。然而，上商研究部主管林俊泓料，今年全年通脹率約有1%升幅。至於2月到7月的過去6個月通脹更錄得1.1%漲幅；以此推斷，iBond初期的最高回報或有1.1厘。

業界更預期，明年的消費物價指數有望在疫後報復式消費等刺激下，林俊泓料來年的通脹更錄得1.5%升幅；惟定存卻受制於低息的宏觀環境，存息唯恐易跌難升，遂變相令iBond的回報續跑贏定存。

大新銀行經濟師溫嘉煒更預計，明年及2022全年通脹分別升2.2%，以及2.4%，遠較今年全年僅升0.7%為高；換言之，業界推斷iBond未來兩年的的最高回報，或有2.2厘至2.4厘。

另外，市場緊盯重磅股螞蟻集團的上市出台日期，最新是市傳這焦點lPO約於10月中上旬，才在港集資約775億元。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，若剛過了9月底的季結，再以銀行的總結餘已突破兩千多億元，相信銀根足以應付巨無霸lPO，不至於呈水緊。

此外，中銀卻另闢戰線，新近延長3個月年息享4.3厘，由本來於本周一（8月31日）截止，剛延遲至9月底到期。以入場費為10萬元的新資金計，按理定期存款到期後可賺息1,078元。比併市面大小銀行，由於信銀國際把同日屆滿的10厘不再延長，3個月的冠絕全城息率，已由中銀的4.3厘扒頭，頓變「高息王」。而中銀及信銀兩間中資行早前推3個月特惠息，主要針對政府派錢涉資逾700億元的商機。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪