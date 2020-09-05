【餓「新」嘗啖＠iM網】拉麵控必試——一幻蝦湯麵

人都有這樣的貪嗔痴。對於得不到，都會特別想念，想它的好，念它的美，渴望擁有，希望在身邊。日子一久，這東西就在我們的念想中發酵澎湃，變成引人入醉的醇。於是，無論人無論事無論物，都逃不過這被渴望強化了的痴法則。

最近，海外的美食，不斷在我腦海中盤旋，坐困愁城，飛不出去的身體，靈魂卻已出去覓食百轉千迴。看到有人不斷回顧拍下的照相，睇咗當食咗，也有人到處吃不同風味的地方菜，食咗當去玩咗……都未嘗不是一種自我療瘉，一種情緒補償。

這天和友人行經灣仔，特意去一幻食拉麵，想像去了趟札幌，神遊北海道60分鐘。來自北海道札幌的「一幻拉麵」，以獨創的甜蝦湯頭享譽盛名，由於十多年前，當地未有以甜蝦作為湯頭風格的拉麵，因此火速在大街小巷傳開並吸引大量客人，捉住了人們的貪新好奇的胃，成為札幌新名物。

▲ 灣仔一幻拉麵木紋基調，與日本總店一脈相承。

兩年多前，一幻登陸香港，同樣以鮮味十足的香濃蝦湯作招牌，用甜蝦慢火熬製的湯底充滿獨特鮮甜滋味，同時加上豬油，散發出一股獨特香氣，再搭配特製的蝦粉與麵酥，予人全新的拉麵體驗，故這看似普通的一碗麵，就是有本事叫拉麵控一吃再吃，那是一種屬於札幌的懷念味道。雖說是蝦湯，仍可選味噌蝦拉麵、鹽味蝦拉麵和醬油蝦拉麵，麵方面則有粗麵和幼麵兩種選擇。朱紅色的拉麵碗端上來，除了配料、蛋和叉燒外，還有帶點紅薑味的蝦酥，色香味俱全。

我選的是最新的128元「抗疫套餐」，叫了粗麵鹽味蝦拉麵，一客餃子和飲品。這湯果然和一般的豬骨湯底不一樣，有獨特海鮮香氣，濃郁得來不覺油膩。喜歡粗麵，感覺它更加彈牙，更有咬口質感，那濃稠的湯底剛好可以掛麵，完全包容麵條，入口份外濃蝦味鮮。友人叫的是拌麵套餐，相同的麵質，賣相同樣吸引。更窩心的是老闆特別訂製了一批利用瑞典生物科技研製出來的非酒精抗菌配方潔手噴霧，卡片盒型設計，非常別緻。這半年來由於日日用潔手液，用料和外型成了大家追求樂趣，這個潔手液，相當有驚喜。店員提醒，他們在尖沙咀店適逄兩周年，本月生日的壽星，到該分店可享半價優惠，正日生日更可免費品嘗拉麵，9月出生的拉麵控，不容錯過。環顧店內的裝潢，木紋基調和日本總店一脈相承，簡潔明亮有質感，令人有種曾相識的感覺，回想那年的北海道之旅，那麼遠這麼近。

▲ 粗麵鹽味蝦拉麵，更加彈牙，更有咬口質感。

▲ 友人叫的拌麵套餐，色香味俱全。

▲ 利用瑞典生物科研訂製的潔手液，賣相精緻可人。

▲ 9月生日的拉麵控，不容錯過。

作者_莎連娜簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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