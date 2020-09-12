【煮見爸媽@iM網欄】工業污染惹逾3500人患癌 《追擊黑水真相》的啟發

最近看了《Dark Waters 追撃黑水真相》，一套由真人真事改編的電影。內容講述律師Rob Bilott控告一家美國上市公司棄置有毒化學廢料，危害市民安全。事緣該公司研發的一種化學物質，本用於軍事上，由於防水防油功能特強，後來用作生產家用廚具上。這物料在生產及棄置時，會釋放大量有害物質，污染水源，令禽畜內臟發大變形，牙齒變黑。案中一名孕婦在生產這物料的工廠工作後誕下畸胎。後來更發現，這種物料本身對人體極為有害。為了進一步證明這物料的問題，一隊醫療團隊為鎮上69,000名居民拿取血液樣本。

化驗報告花了四年才初步完成，結果令人震驚。當中3,535人確診六種不同癌症，而餘下的居民患癌的機率極高。鍥而不捨的Rob已經為事件受害者追討了6億美金的賠償，而且部份個案至今仍在處理中。

廚具安全教育是我們的專業，所以米米教練和我非常熟悉各種煮食工具的質材。然而，看完這套電影後，我們也感到無比震撼及無奈。在戲中，每個家庭都想為最愛的家人烹調美味的食物，卻萬料不到，在每天煮食過程中，有害物質已滲入食物當中，繼而吃進體內。其中一幕更講述Rob在查閱涉案文件時，發現廚具就是最大的凶手，驚慌萬分地趕回家把所有廚具丟掉！然後全身發抖，哭著把這個驚人發現告訴身懷六甲的妻子，害怕影響即將出生的兒子！

Rob這個人民英雄，奮不顧身地揭開一幕又一幕的真相。他為民請命的堅毅精神，連2016年1月6日的《The New York Times Magazine 紐約時報雜誌》也刊出他的專題報導。

那麼米米教練和我又為何會選擇廚具安全教育這項冷門的專業呢？由於兒子是早產兒，故此我們特別關注他的健康及發展進度。在不斷研究和參閱相關的書籍後，我們發現正確選擇廚具是影響健康非常重要的元素！某些質材在加熱後會釋放有害物質和重金屬，而這些物質會影響神經系統、腦部及內臟。有報告顯示，敏感性體質和難以集中的狀況，也和重金屬積聚有關。

得悉這個重要訊息後，我們當然要令兒子得到正確的照顧。到了今天，小兒已經兩歲了，健康活潑，成長進度更超越很多同齡的孩子，完全沒有一般早產小朋友常遇到的健康狀況。故此很多家長朋友經常向我們取經，慢慢就當上了大家眼中的廚具專家，最後更變成我們的專業。

如果大家有興趣了解更多廚具質材的資訊，網上有大量相關的研究報告。美國有大學亦曾經上載了一個使用食用梳打粉和水的實驗視頻，讓我們也能在家中進行簡單的廚具測試。如果大家在實驗後發現水有變味、變色、微粒或沉積物，那就要特別注意了。這個小實驗非常簡單。為了自己和家人的健康，大家不妨一試！

作者_阿飛 & 米米教練簡介： 煮見 - 阿飛廚房創辦人。育有一名兩歲兒子。對廚具質材素有研究。樂於分享選擇廚具和正確煮食的心得，及如何以煮食提升家庭及親子關係的小貼士。

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