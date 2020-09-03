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追溯史前地球模樣 香港7.5億年前在哪裏？

環球政經 19:47 2020/09/03

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板塊不斷移動，有沒有想像過 7.5億年前地球是甚麼模樣？香港又在哪裏？美國一個古生物學家繪畫了一幅互動地圖，用家可以追溯不同國家地區，於最遠7.5億年前在地球的哪一部份，甚至可以找到地球第一朵花在哪裏綻放。

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現年 30 歲的美國古生物學家 Ian Webster ，利用地球科學開放資料庫 GPlates以及地理編碼的數據，重新構建互動性地球模型，用戶輸入想找尋的國家或地區位置及追尋的時期，地圖便會回溯該位置，甚至可以顯示搜索區域附近曾經生活過的恐龍，又可以詳細觀察過去板塊的移動發展。

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Webster又利用地質學家 Christopher Scotese創建的地質模型，用家可以通過簡單操作，發現大量有關地球過去7.5億年的有趣知識，包括地球第一朵花、第一批爬行動物的居住位置等。

他表示，繪製地圖是希望透過互動、簡單的方式，展示複雜而有趣的科學數據，屆時老師、教授以及任何對地球歷史和科學有興趣的人皆可利用地圖學習，藉此激發人們對地球的喜愛，希望用家尊重致力了解世界及其過去的科學家。

 

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撰文 : 林展鋒

地球 興趣 板塊 生物學

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