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【跟奶奶學烹飪@iM網欄】蛋白質不只來自蛋和雞 清淡優雅 大蜆勝瓜滾排骨

名人薈萃 22:03 2020/09/03

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雖說香港地，大人小朋友如果沒有偏食，正常飲食理應有足夠營養，大人大姐沒有太大可能營養不足。但原來我誤會了，自從買了體脂磅，肥是未減到，但重新認識了- 蛋白質和水份。

悠媽長期處於蛋白質和水份嚴重不足的狀態，結論是身上鬆泡泡的不太是脂肪，而更多的是因為蛋白質不足而鬆弛的肌肉。缺乏蛋白質，人無氣無力、容易生病、長期疲累、水腫、皮膚變乾又無彈性，以上種種問題你們都有嗎？

還有一點是長期水份不足，代謝率非常低。水份不足導致所有營養都不得以好好運行，容易頭痛、疲累、關節痛...... 這也是你的日常嗎？

和我一起改善一點一滴的飲食習慣吧。悠媽不懂推介甚麼餐單或要食幾多隻蛋幾多白烚雞扒。只想大家從日常飲食中發掘多一些，甚麼都也吃一些，凡事適量即可。

好！話說回來，補充蛋白質不只有蛋和白烚雞胸，海鮮也有豐富蛋白質，今次介紹大家大蜆。

大蜆勝瓜滾排骨

材料:

大蜆 1斤

勝瓜 1條

薑 3大片

排骨 半斤

蒜頭 適量

煮法

1. 蜆用鹽水浸數小時吐沙

2. 蜆外殼刷乾淨

3. 勝瓜去皮切三角形小件

4. 預先將排骨汆水，煲好排骨湯底備用

5. 於熱煲或鑊下油，炒香蒜頭下勝瓜炒至半熟

6. 加入排骨湯底，放入薑片再倒入蜆

7. 將蜆煮至開口即成

大蜆蛋白質豐富有助提升免疫力，亦含有微量元素補充鐵質幫助造血，而且有利尿消腫之效。有人說蜆屬性較涼，其實拍幾片薑已足夠中和，大家試下啦。

作者_悠媽Joey簡介：

做了新抱幾年，老公承傳老爺識煮識食技能，我立志要努力學習奶奶煲湯果擔心機。現在由我負責女兒的湯水，承傳媽媽的愛。
Facebook專頁：悠媽是但噏。當袐笈

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撰文 : 悠媽Joey

欄名 : 跟奶奶學烹飪

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