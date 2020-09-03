  • 30°C
香港時間 : 2020903日 (四) 20:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

菅義偉繼承安倍施政 欲解決北韓綁架日本人問題

環球政治 20:04 2020/09/03

分享：

日本首相安倍晉三因健康理由請辭，有「令和大叔」之稱的內閣官房長官菅義偉，周三（2日）宣布參選執政自民黨總裁選舉。菅義偉承諾會繼承安倍政府政策，更有意與北韓領袖金正恩會面，希望解決北韓綁架日本人的問題。

【安倍辭職】菅義偉成首相大熱 決戰石破茂及岸田文雄 ：【下一頁】

 【安倍辭職】「令和大叔」菅義偉宣布參選自民黨總裁：【下一頁】

70至80年代期間，北韓特務於日本境内綁架多人，日本政府確定最少有17名受害者。日本首相安倍晉三於宣布請辭的記者會上更表示，對於無法親自解決日本人遭北韓綁架的問題，他感到非常悔恨。

【安倍辭職】8年任期有功有過 東京人對安倍晉三褒貶不一：【下一頁】

【安倍辭職】自民黨9月14日選接任人 菅義偉獲多派支持：【下一頁】

日本共同社報道，菅義偉於宣布參選的記者會上，重申他會繼承首相安倍晉三政府的政策，包括北韓綁架日本人的問題。菅義偉更表示希望在不設條件的情況下，與北韓領袖金正恩就此事會面，又形容他的心情「與首相一樣」，都希望能為北韓綁架日本人之事尋到出路。

安倍任内也未能就北方四島等領土問題與俄羅斯取得協議。菅義偉表示安倍的談判方針不會改變，他將繼續推動日俄和平條約談判。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

菅義偉有意與北韓領袖金正恩會面，希望解決北韓綁架日本人的問題。

相關文章

【安倍辭職】「令和大叔」菅義偉宣布參選自民黨總裁
2020/09/02
【安倍辭職】「令和大叔」菅義偉宣布參選自民黨總裁
【安倍辭職】菅義偉成首相大熱 決戰石破茂及岸田文雄
2020/09/02
【安倍辭職】菅義偉成首相大熱 決戰石破茂及岸田文雄
【安倍辭職】自民黨9月14日選接任人 菅義偉獲多派支持
2020/08/31
【安倍辭職】自民黨9月14日選接任人 菅義偉獲多派支持
【安倍辭職】鷹派石破茂首相大熱 支持率34%大幅領先
2020/08/31
【安倍辭職】鷹派石破茂首相大熱 支持率34%大幅領先
【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵
2020/08/31
【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵
地緣政治 外交 選舉 安倍晉三 金正恩 菅義偉 北韓 日本

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月03日 時間20:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

杜特爾特：將與被美國制裁華企合作 菲律賓非附庸國
杜特爾特：將與被美國制裁華企合作 菲律賓非附庸國
新型冠狀肺炎全球疫情（09月03日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月03日 時間20:00）
美國神秘男著飛行裝現3000呎高空 FBI介入調查
美國神秘男著飛行裝現3000呎高空 FBI介入調查
前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓
前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓
【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持
【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持
【美國示威】洛杉磯警連開20槍擊斃黑人 引發民眾示威
【美國示威】洛杉磯警連開20槍擊斃黑人 引發民眾示威