菅義偉繼承安倍施政 欲解決北韓綁架日本人問題

日本首相安倍晉三因健康理由請辭，有「令和大叔」之稱的內閣官房長官菅義偉，周三（2日）宣布參選執政自民黨總裁選舉。菅義偉承諾會繼承安倍政府政策，更有意與北韓領袖金正恩會面，希望解決北韓綁架日本人的問題。

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70至80年代期間，北韓特務於日本境内綁架多人，日本政府確定最少有17名受害者。日本首相安倍晉三於宣布請辭的記者會上更表示，對於無法親自解決日本人遭北韓綁架的問題，他感到非常悔恨。

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日本共同社報道，菅義偉於宣布參選的記者會上，重申他會繼承首相安倍晉三政府的政策，包括北韓綁架日本人的問題。菅義偉更表示希望在不設條件的情況下，與北韓領袖金正恩就此事會面，又形容他的心情「與首相一樣」，都希望能為北韓綁架日本人之事尋到出路。

安倍任内也未能就北方四島等領土問題與俄羅斯取得協議。菅義偉表示安倍的談判方針不會改變，他將繼續推動日俄和平條約談判。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 菅義偉有意與北韓領袖金正恩會面，希望解決北韓綁架日本人的問題。