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【調查】環聯：港人家庭收入受疫情影響加劇 近8成人擔心無力繳付帳單

即市財經 20:03 2020/09/03

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環聯調查顯示，香港受新一波新冠肺炎疫情打擊，近8成受訪者擔心無力繳付帳單，當中近三分之二已經聯絡財務機構商討還款方案。

環聯（TRU）公布最新香港消費者財政困難研究報告，調查顯示，香港受新一波新冠肺炎疫情打擊，近8成受訪者擔心無力繳付帳單，當中近三分之二已經聯絡財務機構商討還款方案，較3月的調查結果有明顯增幅，環聯指，經歷多個月的財政困難時期後，受訪者日益意識到信貸管理的重要性。

環聯引述最新的調查結果顯示，消費者的收入和就業情況受疫情的影響加劇。與上一輪調查比較，家庭收入受到疫情影響的消費者從68%增至71%，認為可能基於工時被削減佔60%。當中，Z 世代（18-25 歲）消費者的收入受到最大影響，從6月底的61%增至 70%，主因Z 世代受訪者中有更大比例的失業人士，由15%顯著提高至24%。

環聯指，消費者還款能力也更令人擔憂。受影響消費者擔心無力繳付帳單的比例由74%上升至79%，當中有45%受訪者認為在未來四個星期內將無法繳付帳單，人 數6月底以來明顯增加了10 個百分點。其中，約42%受訪者最擔心無力繳付信用卡結欠，其次為房租和個人貸款、保險和樓宇按揭等。另外，有34%受訪者估計財政赤字至少達 1.6萬元，為上一次 （17%） 的一倍。

不過，調查發現消費者更積極向財務機構求助，商討還款方案，主動查詢還款方案的受影響消費者較上一次調查時增加了10個百分點，約86%消費者已獲得部份財務機構的指引，亦有40%的受訪者因而獲得了某種形式的財務紓緩安排，較上一次調查增加14個百分點。

環聯自3月以來就新冠肺炎疫情對全球消費者的財政影響進行調查。是次為環聯在香港的第六期報告，於7月27日的一周内進行，覆蓋1,006名成年受訪者。

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編輯：袁諾曦

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