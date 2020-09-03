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【IFA 2020】LG發布智能洗衣解決方案　雪櫃配備最新AI平台

科技 20:51 2020/09/03

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南韓科技巨頭LG在IFA2020 上，發布最新的智能洗衣解決方案及雪櫃系列產品，其中LG WashTower結合洗衣、乾衣及整合式控制面板等，預計今年在全球上市。

新家電產品是否夠節能與智能並重，成為消費者愈來愈關注的焦點。南韓科技巨頭LG在德國柏林國際電子消費品展覽會（IFA2020 ）上，就發布了最新的智能洗衣解決方案及雪櫃系列產品，其中LG WashTower結合洗衣、乾衣及整合式控制面板等，預計今年在全球上市。

有別於一般可堆疊的洗衣、乾衣機，LG WashTower將洗衣機與乾衣機設計一體化，並整合式控制面板於兩者之間。而洗衣機還可將清洗過程資訊同步分享予乾衣機，讓其自動設定最合適的烘乾行程並預熱筒槽，提供更方便的衣物護理體驗。

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而LG升級版智能雪櫃InstaView Door-in-Door，就加入了UVnano殺菌技術，能每小時自動以UV LED光消毒飲水機出水口。LG稱，技術可去除高達99.99%的細菌與病毒。

該智能雪櫃還配備LG最新AI平台，透過視覺辨識技術，可自動記錄所有進出冰箱的物品，並根據現有食材列出適合的食譜，還能依照食譜告知濾水器所需的水量、將串連的焗爐自動調整至合適溫度，甚至設定洗碗機的最適切清洗週期。

而另一升級的LG內嵌式雪櫃Match，則採用平面雪櫃門和零縫隙設計，適合擺放於牆壁旁。與升級版InstaView Door-in-Door一樣，配合了直驅變頻溫控、四方吹冷流技術。

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責任編輯：張寶燕

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