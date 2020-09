【企管「徐」意門@iM網欄】疫(逆)境更自強 管理考思量

世紀疫症Covid-19橫行大半年,對環球經濟造成了劇烈的衝擊。旅遊消費停頓、失業率飈升,實體商戶生意不濟者比比皆是,很多打工仔都戰戰兢兢,焦慮、恐慌的情緒不斷蔓延,默默承受著減薪、凍薪、停職留薪甚至「被」請辭的壓力。

疫境當前,盡管新疫苗的面世尚需時日,整體經濟前景仍不明朗,但是越是艱難的時刻,越需要過人的智慧、沉穩的心態和團結的力量。不論是延續企業生機,還是安撫浮躁的人心,都是企業管理層需要攻克的課題。這一場始料未及的大疫症,瞬間席捲全球,使不少行業的業務受到重創,元氣大傷。雖然各地政府都紛紛推動不同的保就業、撐經濟方案,甚至不惜動用財政儲備以解燃眉之急,但仍然抵不過疫情的來勢洶洶。有些企業暫時熬過去了,但更多的被大浪冲刷擊倒,黯然離場。然而,也有些企業在這場大劫中重新找到自己的定位,為公司開闢了一條新出路。

筆者曾接觸過一家化妝品零售商,閑談間老闆透露,由於沒有旅客到港,前幾個月的生意額大跌九成。

「咁你有乜打算?」

「轉攻網上業務咯,明知繼續落去行唔通,都仲唔轉彎咩!」

於是,除了保留部份的傳統門市業務外,該名老闆借勢轉型,一舉進攻電子商貿領域,為公司帶來重振的機會。

猶如前英國首相邱吉爾所言:能克服困難的人,可使困難化為良機。

不過,維持企業生存及發展的首要要素並不是盈利,而是常常被我們忽略的各級員工。

疫症在前,員工的心理健康尤爲重要,如何團結人心,一致抗疫,也是企業管理層必須解決的難題。

那麽可以從甚麽地方著手,鼓勵員工與公司一起共渡時艱,共同面對企業困境呢?可以參考以下四點。

增進溝通、關懷體諒

l 積極加强與員工的溝通,鼓勵其發表意見,共同商議抗疫方案,提升士氣;

l 推行WFH的企業可以採用電郵、WhatsApp、電話等多種途徑與員工保持聯繫,讓其感受到公司的支持,緩和員工憂慮。

適當放權、更顯靈活

l 適當地增加員工的工作權限,使其可更靈活地運用已有的資源,提升工作效率;

l 為員工制定明確的目標,減少過程中的干擾,讓其盡情發揮。

革新傳統、協助適應

l 革新工作形態(例如融合傳統辦公和WFH模式),協助員工適應和磨合;

l 提升整體的科技應用能力,加强員工的技術培訓,降低工作模式轉變所帶來的風險。

鼓勵創新、尋找商機

l 勉勵員工think out of the box,為企業困境謀求新出路;

l 設立試驗及評核機制,為每一項新的設想建立審核標準、試行資金及結果評估準則。

當然,在經營環境許可的情況下,不輕言辭退員工,是提振士氣的最强大武器。員工飯碗得保,才會與公司心連心、共命運,同舟共濟、跨越困局。浪花越大,靜立的磐石在沉默的堅守中,也將收穫越大。 希望所有企業在疫境中自強,自逆境中成長,從危機中找到新機遇。

作者_徐聯安簡介: 徐聯安 , J.P.,現為亨達集團主席,負責集團環球及策略發展,擁有超過廿多年銀行、證劵業及資產管理的高級管理經驗。熱心社會服務,多年來擔任多項公職,如香港證券業協會主席、教育局優質教育基金督導委員會主席、金融發展局人力資源小組委員等。

