【美團3690】美團點評強攻社區團購 千城計劃今年覆蓋20省

內地外賣及旅遊服務平台美團點評（03690）正在加碼社區團購。美團優選宣布推出「千城計劃」，計劃在未來３個月內進入20個省份，並在各省持續滲透，旨在年底前實現全國覆蓋，並逐步下沉至縣級市場。據悉，美團優選將通過自建和加盟的方式，在全國範圍內建立大倉－網格倉－線下服務門店的物流配送體系，同時，在上游對接產地和供貨商，引進生鮮食材及日用品服務社區居民。美團今日跌3.7%報262.6元。

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數月前才成立的美團優選事業部，正計劃拓展社區團購，目前已經在濟南、武漢、廣州、佛山四地上線。據悉，美團優選在武漢上線一周時間，日銷售量已突破5萬件。與自營模式的美團買菜不同，美團優選重點針對下沉市場，採取「預購＋自提」的模式，通過賦能社區便利店，為社區家庭用戶提供生鮮商品和日常生活必需品。美團優選也成為美團在本地生活服務領域又一次新的場景探索。

美團首席執行官王興在第二季財報電話會上表示，生鮮零售業務一直以來都是美團具有戰略重要性的新業務領域。目前，中國生鮮零售的線上化率低，市場潛力巨大。生鮮零售線上化不僅提高了商家運營效率，也為消費者提供了更加便利的購物體驗。

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