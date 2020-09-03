疫情未見好轉　貝萊德：減持新興市場股票

貝萊德投資研究所（BlackRock Investment Institute）亞太首席投資策略師Ben Powell 表示，由於很多新興市場國家的疫情仍未見好轉，建議減持新興市場股票。

他指，對新興市場仍然持謹慎態度，他認為該地區疫情仍持續蔓延，而且政府當局也未能解決醫療問題，經濟政策應對方面也並不足夠。然而，他指並非所有新興市場國家表現不佳，他看好個別國家股市表現，如中國、南韓及台灣，認為這些國家是科技為主的出口國，可受惠是次科技上升周期。

事實上，部份新興市場國家的疫情強差人意，如印度、巴西、秘魯等，當中巴西累計確診個案數目達超過400萬，為全球最多人確診新冠肺炎的國家之一。而這些國家的央行雖然早前已大幅下調利率，但在通脹問題下，再度利率再度下行空間不大。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】