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疫情未見好轉　貝萊德：減持新興市場股票

股樓投資 19:52 2020/09/03

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貝萊德投資研究所（BlackRock Investment Institute）亞太首席投資策略師Ben Powell 表示，由於很多新興市場國家的疫情仍未見好轉，建議減持新興市場股票。

他指，對新興市場仍然持謹慎態度，他認為該地區疫情仍持續蔓延，而且政府當局也未能解決醫療問題，經濟政策應對方面也並不足夠。然而，他指並非所有新興市場國家表現不佳，他看好個別國家股市表現，如中國、南韓及台灣，認為這些國家是科技為主的出口國，可受惠是次科技上升周期。

事實上，部份新興市場國家的疫情強差人意，如印度、巴西、秘魯等，當中巴西累計確診個案數目達超過400萬，為全球最多人確診新冠肺炎的國家之一。而這些國家的央行雖然早前已大幅下調利率，但在通脹問題下，再度利率再度下行空間不大。

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撰文 : 林展鋒

疫情 新興市場 經濟 股票 基金 通脹 減持 秘魯 巴西 台灣

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