【BTS】防彈少年團經紀公司擬上市　有望成為南韓三年來最大IPO

南韓天團BTS防彈少年團（BTS）粉絲遍布全世界，其經紀公司Big Hit Entertainment Co.，據報計劃在當地上市，擬集資8.12億美元，有望成為當地3年集資規模最大的新股。Big Hit娛樂預計發行710萬股新股，若該公司以招股價上限掛牌，市值將達到39億美元。

Big Hit娛樂於2005年2月成立，旗下藝人包括BTS及男團TXT（TOMORROW X TOGETHER），公司代表理事房時爀持股占43.4%，網石遊戲（Netmarble）持有25%。Big Hit娛樂上月公布財報顯示，上半年獲利達497億韓元（約4200萬美元），原因是綫上演唱會和周邊商品的銷售，抵銷疫情下活動取消的衝擊。

該公司旗下防彈少年團深受歡迎，上月21日發布的全英文單曲《Dynamite》，一躍登上美國Billboard Charts冠軍，是首次有南韓音樂成為第一，刷新K-POP新紀錄。南韓總統文在寅也特地在推特寫下祝賀大讚：「真的很了不起」。

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編輯：李勝男