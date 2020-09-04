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【網民熱話】為何港人會嫌單位細？　網民：因為看太多電視劇！

環球政經 12:15 2020/09/04

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香港樓價高是票爭的事實，迷你樓、龍床盤相繼出現，港人無奈愈住愈細。不過有網民就出帖表示，認為港人嫌居住單位細，全因為看得太多電視劇。

他指，電視劇中所有主角的單位都過千平方呎，即使是劇中最窮的角色，其居住單位的實用面積，均達500平方呎以上。因此得出電視劇令港人嫌自己居住單位細的結論。

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針對這個結論，有網民就回應指：「因為無1,000呎嘅單位，根本放唔落工作人員同器材，連劇都拍唔掂啦……」也有人笑問出帖者有沒有看韓劇，因為韓劇主角的居所「十萬呎屋，好少事。」出帖都隨即回應：「所以過去咁多年……咪好多人都覺得自己嘅職業同身份，去對比點解買唔到佢幻想中嘅單位囉。」

也有人指，劇入面的單位其實沒有錯，因為劇中單位的大小才算是合理面積。另有人認真回應，指事實上香港是地少人多，「早幾年台灣做過統計，人均居住面積14.19坪（505平方呎）香港除開一人有200尺已經好好…...」

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責任編輯：楊子瑩

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