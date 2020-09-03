中銀香港夥施羅德推「資產配置參考組合」網銀及手機銀行分階段推出

▲ 中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌（左）及施羅德投資香港區行政總裁暨亞太區中介業務主管曹綺琪（右）。

中銀香港 （02388） 夥施羅德投資管理（香港），推出「資產配置參考組合」，客戶可按個人理財需要及風險取向，選擇環球市場不同資產類別組成的配置組合作參考。即日起，客戶可向客戶經理了解，中銀將分階段在網上銀行及手機銀行推出服務，所有客戶均適用。

是次合作透過分析股票及債券等不同資產的長期回報、風險數據及資產在不同環境下的表現，制定核心資產配置作基礎，並進行短期靈活策略性資產配置，從而為客戶提供5種不同風險水平的「資產配置參考組合」供參考。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，截至7月底，該行個人客戶債券基金總資產值按年錄得雙位數增長；貴金屬存摺資產淨值按年增超過60%，反映波動市下客戶對分散投資、減低投資組合波幅的需求殷切。

施羅德投資香港區行政總裁暨亞太區中介業務主管曹綺琪指，每個參考資產組合均會因應施羅德投資多元化資產團隊的策略性資產配置、長線投資回報評估，以及短期資產配置觀點和分析而作出調整。

她續指，類似的方案已在英國推行一段時間，並已為當地客戶合計超過177億美元的資產提供參考。

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編輯：趙穎妍