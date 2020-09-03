【IFA 2020】高通5G筆電晶片升級　搭載Wi-Fi 6加強AI表現

▲ 全新的Snapdragon 8cx Gen 2晶片將強化人工智能（AI）性能，並支援Wi-Fi 6和藍牙標準。

高通（Qualcomm）在德國柏林消費電子暨家電展（IFA）上，除了帶來5G版Snapdragon 4系列手機晶片外，也為手提電腦推出全新5G晶片。高通行政總裁Cristiano Amon表示， 全新的Snapdragon 8cx Gen 2晶片將強化人工智能（AI）性能，並支援Wi-Fi 6和藍牙標準。

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Amon在IFA會上表示，8cx Gen 2的Spectra ISP將支援3200萬像素鏡頭、4K HDR錄影、及 HDR播放，而且更支援60fps的更新率。而5G則採用Sub-6 GHz和5G mmWave，速度及穩定性將會較上一代快和平穩。

而AI部分，晶片可以透過運算，調節用家眼神看著鏡頭，而不是看著屏幕。同時，8cx Gen 2應用Aqstic回音消除與降噪技術，可助處理並降低視像會議時四周的雜音。

▲ 晶片可以透過運算，調節用家眼神看著鏡頭，而不是看著屏幕。（高通短片截圖）

Amon又指，目前電腦廠商Acer和HP已宣布將推出使用8cx Gen 2的新產品，其中Acer的反轉電腦Spin 7將率先登場。據消息指，Spin 7採用360度翻轉軸承，可提供用家工作模式，如以手提電腦模式或平板模式等。

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責任編輯：曾曉汶