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【宏智‧藝‧力@iM網欄】自我增值 自由工作者疫情下的自我練習

名人薈萃 09:02 2020/09/06

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自由工作者這個職業會被解讀為「隨意」、「無束縛」的職業，如果你希望成為自由工作者而不被束縛，那你的事業只會停滯不前。自由工作者是自己的老闆，是自己己的伙伴，必須管理好自已的生活，才能建構到理想事業。

筆者為人好奇心大，多重份集於一身。隨了教學工作，有關表演、創作和培訓都是筆者的工作之一。一天只有24小時，需要在指定的教學時間外，安排時間做Freelance和行政工作，保持練習也是作為表演者必備的課程。所以我們找到合適自已的Rountine和自律，才能於有限時間內有效率地完成工作。

近大半年的教學和表演工作都因疫情而取消，這段時間所有時間都由自己管理，其實是一個難得的自律練習。自律練習需要有強大的堅持和提升對自己的約束力，對大部份人來說，最難突破莫過於早睡早起，筆者建議在家不要迫自己大躍跳，比平常早兩小時，只需每次提早15分鐘起床，很容易便能推早起床時間。早上是腦袋最清晰的時間，在早上先處理最動腦筋的工作，下午做勞動性較多的工作，設定完成工作的時間，晚上給自然娛樂放鬆的時間，再計劃第二天的行程。

練習初期通常都未能100%跟著時間表工作，在每日的計劃和實力當中漸漸會找到自已的工作節奏， 反覆調節時間表，很快精神和體力上會建立屬於你的時間表和慣性，令工作效率大大提升。而前題是對建立新習慣的堅持。 疫情至今未見盡頭，自由工作者手停口停，不要守株待兔，好好計劃一下未有工作時可以增值的部份，提升軟件和硬件，令復工後的你超越過往的你。加油 ！
 

作者_Eyo Li簡介：

智：心智、智慧；藝：演藝、表演、藝術；力：以上兩個元素構成的力量。 珀珈斯樂團聯合創辦人-美國鼓號聯盟Drumline Battle國際組冠軍、香港敲擊樂學院聯合創辦人。西洋敲擊樂手，醉心步操敲擊樂。同為視覺音樂藝術創作人。

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撰文 : Eyo Li

欄名 : 宏智‧藝‧力

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