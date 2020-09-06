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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】現在不養生，以後養醫生

名人薈萃 07:32 2020/09/06

分享：

筆者大伯是註冊中醫師，患上肺癌近20年，當年他除了做手術，同時為自己中醫調理，亦做適量的運動如氣功。在我心目中他是最尊重的長輩之一。筆者訂下專欄名稱時是以「愛生活」，個人檔案有寫「住家養生」。筆者今日向大家分享一些從中醫大伯學習到養生之道，希望對讀者有用。

（一）充足睡眠、作息定時

每天子時晚上11－1點，氣血流注於膽經，晚上11點前睡覺保養生機。辰時上午7－9點要食早餐，氣血流注於胃經。

（二）一定要食早餐，三餐不暴飲暴食，也不揀飲擇食

早上起身，飲一杯暖水。早餐是重要，補充一日既能量，一定要食早餐。我們亞洲人的身體結構，中國人認為食粥及粗糧可清腸胃。粗糧種類營養價值高，包括穀類的粟米、番薯、芋頭、紫米以及各種豆類，如黑豆等。煮一碗養生粥和蒸粗糧做早餐，可以令腸胃休息下，感到好舒服！

筆者住家養生粥包括紅枣、淮生、蓮子、杞子及北芪，加上雲吞(含蛋白質)及水果(含纖維)

第二款早餐是紫薯、雞蛋、水餃配熱情果汁，也是含蛋白質及含纖維

（三）適量的運動（包括有陽光既運動）
記得大伯之前問我，你有沒有減肥？我說：沒有，只說我會做運動。大伯認為身型過肥或過瘦都不合適。他告訴我不需要減肥、只需要健康、身型略胖很好，可以保護骨骼及器官。至於食物，甚麼都可以食。甚麼營養也可以吸收。大伯更語重深長說，不用專程減肥，健康最重要！一下子減得太多，會傷五藏六腑，傷身！每星期要抽時間做適量運動，過多或過少的運動不適宜！筆者於8月時候分享過一篇 「疫情下每天堅持20分鐘簡單省時運動」。

（四）閉目養神，少看有輻射的電子產品
每天工作對着電腦或手機等，有時間、有空就閉目養神，少看有輻射的電子產品，如手機，睡前關手機，飲一杯熱水，令自己容易入睡。

（五）避免生冷的食物（包括天氣熱飲冷飲）

人體體温為36.2-37.2 度，即使天氣熱也應該避免生冷的食物（包括天氣熱飲凍野），主要是冷飲進入腸胃後，一冷一熱傷身，特別是女士。若身體未能適應生冷的食物之溫差，容易損害健康。冷飲特別容易在身體凝滯，而且脾胃為後天之本，凍飲會削腸胃正氣，有損身體朝氣。

筆者在夏日炎炎的天氣下，也堅持飲常温的飲品。個人認為最健康是水、其次是果汁及中國茶。一年最多破戒一、兩次食生冷野，盡量避免飲凍飲。

以上幾點是老生常談的養生知識，我們要做到養生，就從睡眠、飲食、運動、等做起，要符合自然「陰陽平衡」、「中庸之道」的生活規律。祝各位讀者身心愉快!
 

作者_Flora Rabbit簡介：

80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit

欄名 : Flora Rabbit 愛生活

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