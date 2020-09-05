【清酒新世界@iM網欄】清酒歷史 清酒等級的分級制

話說回來，那麼快已經到了清酒歷史簡易版的最後一篇，這一篇會比較特別，怎樣說好呢？我會介紹以前到現在的清酒等級的分級制，還有會推薦最近人氣比較高的清酒，讓大家有機會可以認識及接觸更多不同類型的清酒。

回到1943年，在第二次世界大戰後清酒擁有了分級制度，這個制度被稱為Kyubetsu-seido，中文就是級別制度。這個制度出現的原因只有一個，就是作為徵稅用途，所以一級(ikkyuu)清酒交的稅自然會比二級(nikyuu)的高。

在1961年日本開發了可以全年產酒的新設備，之後在1962年修訂了酒稅法，把所有酒精飲品分為10個等級，當然清酒也包括在內。清酒分為三個等級，級別最高的稱謂特級(tokkyuu)，然後到一級，之後便是二級了；但在1989年則改為兩個級別，只有一級和二級；直到1992年這個分級制度完全停用，改以酒精含量作為標準以評酒稅。

又到了介紹清酒的環節，這次比較特別會介紹兩枝酒，兩枝都是季節酒。現時是夏季當然要介紹夏酒，一枝是鍋島的「Summer Moon」，另一枝是澤姬的「山廃純米 かすみざけ 生」。 酒友應該有聽過鍋島，甚至也品嚐過，Summer Moon是一枝以酒米之王山田錦來釀造的夏季酒，擁有淡淡的蜜瓜香氣和柔和的順滑感。由於普通的豬口(即清酒杯)不能發揮到這枝酒的特性，所以我會建議大家用白酒杯或闊口酒杯來品嚐。另外一枝澤姬的山廃純米 かすみざけ生，之前都有介紹過酒藏的地酒，這枝酒性價比高兼有大吟釀的水平，加上是罕有的生酒。此外，大家一定在想那前面的日語是什麼，かすみざけ的意思是霞酒，所謂霞酒就是把沉澱的酒粕跟清酒混合，有點像濁酒，但不同的是濁酒的酒粕是沒有被處理過的，所以濁酒的酒粕會比霞酒的多和甜，霞酒則比較甘口，也擁有濁酒沒有的乾淨俐落的米香味。

季節酒真的比較罕有，Sake Moment已經收到很多的訂單，有興趣的可以到店舖查詢，配合現在的天氣真的一流！



作者_Chris Wong簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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