【疫市奇招】實惠推駿洋邨獨家優惠　床褥、清潔用品半價

▲ Pricerite實惠推出「致謝駿洋·實惠賞」活動，優惠包括半價購買RHT空氣淨化機一部；半價購買清潔用品；半價購買Gaialand伽亞樂床褥一張等。(實惠提供圖片)

疫情影響駿洋邨住戶，第四至五座終於率先安排入伙，Pricerite實惠推出「致謝駿洋·實惠賞」活動，優惠包括免費領取Lifebuoy消毒搓手液50ml一支；購買傢俬滿10,000元，可選取免費Enviro Safe專業長效消毒抗菌服務一次；半價購買RHT空氣淨化機一部；半價購買清潔用品；半價購買Gaialand伽亞樂床褥一張等。

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為了確保優惠惠及駿洋邨居民，獨家優惠將以郵寄方式，首先送到駿時樓及駿湖樓的信箱，住戶可憑郵寄之優惠券到沙田、大埔、馬鞍山分店享用，並於宣傳品的指定網上頁面成功登記資料，即可享半價優惠，免費送貨服務的收貨地址亦必須為駿洋邨。

此外，實惠提供免息分期服務，幫助駿洋邨住戶紓緩經濟負擔，讓住户可盡快安頓新居。住户購買大型或自組傢俬滿10,000元，即可享有轄免手續費之免息分期優惠。

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責任編輯：朱悅瀅