中銀人壽：內地客港投保年內難顯著復蘇 第3季生意V型反彈

▲ 中銀人壽執行總裁鄧子平預計，第三季內地客保費按季會有輕微復蘇。

新冠肺炎阻礙中港人流，內地客上季在港投保再急挫。中銀人壽執行總裁鄧子平表示，目前評估完全通關仍有一段距離，估計弱勢會持續至下半年，未來會專注擴展本地客業務，又透露第三季的新造保費已經回升。

受新冠肺炎及出入境限制影響，上季內地客新造保單保費按年急瀉九成、按季亦跌超過八成。鄧子平表示，內地客佔整體新造保費的比例向來不超過兩成，上季比例更跌至約5%，業務有受影響但仍然可控。他續指，內地客投保年內難有顯著復蘇，即使第三波疫情受控，亦會是本地客業務首先反彈。

中銀人壽：第三季有顯著復蘇 有信心恢復首季保費水平

今年上半年，中銀人壽新造保費54億元，按年收縮25%，較整體市場期間跌44%溫和，其中內地客業務跌七成。期內，積極調整產品結構、增加保障型產品銷售，帶動新業務價值增長9%。

中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘透露，業務在第三季已有顯著回升，「好有信心可以做返第一季成績」即新造業務保費超過30億元水平。

料保險通快有消息 物色大灣區健康養老投資機會

險企早前因應疫情向客戶提供額外保障及支援措施，張子裘指，該行亦將到期保費寬限等特別措施延長至9月底，累積向數百張保單提供寬免；目前大部分保單狀況仍然正常，未見退保率大規模上升。

針對大灣區跨境業務，鄧子平估計保險通好快有消息，估計第一階段是容許險企在內地成立後勤中心，在內地收取續保保費及理賠等服務。中銀人壽又正在探討，在大灣區發展健康及養老業務，包括投資醫院及護老院，相信可以帶來穩定回報，亦可以與現有產品相接。

此外，中銀人壽推出兩款新的終身壽險計劃，容許投保人無限次更改受保人，並提供保證及非保證回報，預期回報率每年達4.8%及6%。

相關文章：

【自願醫保】保誠：對今季業務表現感到樂觀 宣布推出自願醫保尚賓計劃

保監局：內地客新保單次季再縮84% 上半年僅及去年同期4分1

【保險寒冬】疫情拖累 首季內地客來港投保急挫58%

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

記者：趙穎妍