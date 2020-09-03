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推動本地創科人才發展　創新科技獎學金得獎名單出爐

科技 19:30 2020/09/03

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香港青年協會主辦的「創新科技獎學金」，每年均挑選25位本地大學生「創科之星」，為他們提供支援及現金資助。 

近年政府積極推動創科發展，培育本地創科相關人才。由創新科技署和滙豐共同贊助，以及香港青年協會主辦的「創新科技獎學金」，每年均挑選25位本地大學生「創科之星」，為他們提供支援服務及現金資助，於今（3日）公布得獎者名單。 

「創新科技獎學金」至今已成立10年，旨在幫助未來本地創科人才，可以走向國際，成為推動本地創科發展的生力軍。今年得獎者選修的學科涉及多個範疇，包括物理治療學、機械工程學、公共衞生學、生物學等。

<<蘋果WWDC獎學金　16歲港生研教育程式獲獎 

<<【美國示威】Netflix創辦人捐9億　資助200黑人大學生

其中一位得獎者謝樂容，現正攻讀理工大學物理治療學，目前正研究馬術治療，希望將科技及物理治療結合，透過 AI 程式、VR 技術融入到馬術治療中，讓患者可利用機器模擬真實的馬術治療，縮短各類痛症或功能障礙患者的康復過程。她預計，未來會前往加拿大攻讀課程，以及到美國進行有關運動、力學等研究，未來計劃成為物理治療師。
 
另一位得獎者梁熙朗，現就讀中文大學就讀內外全科醫學系，正研究在醫學上應用擴增實境 （AR）技術，例如為醫科學生提供胸腔穿刺術、中央靜脈導管置放術上的練習機會，他表示，獲得獎學金後，會計劃到德國的大學攻讀醫療相關課程。

本年「創新科技獎學金」計劃競爭激烈，共收到163份本地大學本科生申請，最終選出25位得獎者，每位可獲最高15萬元獎學金。另外，得獎者可獲資助參與海外或內地暫讀計劃、本地實習計劃及服務項目等。

責任編輯：李寶如

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