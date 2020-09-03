【阿里巴巴】淘寶直播成交額大增 傳大幅上調今年目標至5000億人幣

疫情令以直播形式銷售貨品的模式加快普及。內媒消息人士指，科網巨頭阿里巴巴(09988)計劃將今年的淘寶直播目標GMV（總成交額），由2200億元人民幣（下同），大幅提升至5000億元。其競爭對手快手電商及抖音亦分別將今年的GMV目標分別提升至2500億元及2000億元。阿里全日收報284.2元跌2.4%。

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接近淘寶直播的消息人士亦指，今年過半GMV由店舖貢獻之下，達成5000億元目標的問題不大。 而根據阿里近期公布的業績，淘寶直播的GMV按年增長以倍數計，當中商家自播佔約淘寶直播GMV的約60%。阿里相信，淘寶直播的生態系統將繼續強化優勢，被各行各業的品牌、零售商和商家廣泛應用於不同的産品類目之中。直播發展初期，主要是靠薇婭李佳琦等的網絡紅人（KOL）獲得高增長。而近月有更多品牌、零售商和商家也以舉辦直播場次來吸引消費者，可見商家自播將成今後的重要的增長來源。

淘寶在2018年曾經表示，預計3年後淘寶直播可達到5000億元的規模。消息人士指，按原來的發展速度，本來阿里預計淘寶直播的GMV每增幅約為200億元。但疫情令電商直播行業的大爆發提前至少一年。所以阿里巴巴將年內目標大幅提升。阿里對手之一的抖音為追回落後的直播GMV，近期更推出了“88奇妙夜”，首次加入雙11的招商大戰。

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