勵晶太平洋斥資2956萬購初創DLI 拓展長壽醫學領域

▲ 勵晶太平洋進軍長壽保健市場，斥資2937萬收購長壽初創公司DLI。

勵晶太平洋 （00575） 近日透過發行新股約4.2億股，佔大股本18.7%，涉及資金379萬美元（約2956萬港元）收購AI長壽醫學初創公司Deep Longevity Inc（DLI）全部股份。

勵晶太平洋全日挫近9%，報價0.112元，成交417萬元。

行政總裁Jamie Gibson於網上會議表示，公司藉此引進多名有實力的投資者，以助進入長壽市場，向全球端到端長壽及健康生物科技公司轉型，新購公司研發追蹤人類老化速度及評估長壽應對措施成效的先進人工智能系統，主要應用於保險行業，看到潛在的巨大市場空間，故具有收購價值。

DLI創辦人及行政總裁Alex Zhavoronkov在會議上介紹，公司現正開發可解釋及容易使用的人工智能系統，以追蹤分子、細胞、組織、器官、系統、生理及心理水平的老化率。同時，也為長壽醫學的新興領域開發系統，讓醫生得以針對減慢或逆轉老化過程的應對措施作出更理想決策。

Zhavoronkov表示，目前美國市場為主要市場，正在密切關注歐洲市場，也希望未來能夠進軍中國市場，因中國市場龐大，考慮在內地採用合營模式，現有很多合作對象，將會仔細考察。

另外，他稱不便透露具體收營數字，由於公司營收規模不斷擴大，相信未來收入有進一步增長。他又說，公司即將推出相關的手機應用程式，為醫療人員提供更好利用AI的數據庫，但目前暫未有確切面市時間。

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編輯：陳華