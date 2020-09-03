【生科股】信達生物類風濕關節炎新藥「蘇立信」獲批上市 已擁3款上市產品

▲ 信達生物治療類風濕關節炎、強直性脊柱炎和銀屑病的新藥「蘇立信」獲批上市。

信達生物 （01801） 披露，公司旗下阿達木單抗生物類似藥「蘇立信」（英文商標： SULINNO®）獲國家藥監局批准在中國上市，用於治療類風濕關節炎、強直性脊柱炎和銀屑病。該款藥物為信達生物第三款獲批上市新藥，早前「達伯舒」（信迪利單抗注射液）、「達攸同」（貝伐珠單抗生物類似藥）已相繼上市，「蘇立信」的上市也標誌公司上市產品拓展到非腫瘤領域。

信達生物今日收報51.65元，跌2.9%，成交2.24億元。

信達生物表示，中國有近2000萬類風濕關節炎、強直性脊柱炎或銀屑病患者。該類疾病不僅造成患者身體機能、生活質素和社會參與度下降，也給患者家庭和社會帶來了巨大的經濟負擔。原研藥阿達木單抗注射液自上市以來，全球已批准其用於治療包括類風濕關節炎、強直性脊柱炎、銀屑病、銀屑病關節炎、潰瘍性結腸炎、葡萄膜炎等17種疾病。

信達生物續指，阿達木單抗注射液在北美和歐洲廣泛使用，多個診療指南一致推薦使用該藥治療上述疾病，其顯著的療效已得到普遍認可。當前，阿達木單抗注射液的治療費用仍然超出很多中國普通患者的承受能力，導致中國的阿達木單抗使用率較低。「蘇立信」是阿達木單抗生物類似藥，與阿達木單抗具有相似的臨床療效和安全性，其上市將為更多中國患者提供高品質且相對可負擔的阿達木單抗注射液。

相關文章：

【新冠疫苗】康希諾：正建設新設施 保障明年上億劑疫苗生產

【業績】信達生物升2% 半年虧損6.08億元人民幣不派中期息

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳健婷