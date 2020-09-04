【美國大選】論最恨記者的總統 特朗普竟然三甲不入？（訂戶專享） 環球社會熱點 09:00 2020/09/04 分享： ▲ 霍爾澤（Harold Holzer）的著作《The Presidents vs. the Press》 研究18位美國總統對待記者的態度，但若要列一個討厭記者的美國總統排行榜，特朗普竟是三甲不入。 距離11月3日美國總統大選尚餘約兩個月，將會選出怎樣的總統？現任總統特朗普每日Twitter不離手，經常批評傳媒報道假新聞（Fake News），更對記者毫不客氣。但這種對傳媒不友善的總統，在美國原來並非前無古人。若要列出一個討厭記者的美國總統排行榜，特朗普甚至是三甲不入。 ... 相關文章 《紐時》記者新書：特朗普去年訪醫院 授權彭斯接棒 2020/09/01 《紐時》記者新書：特朗普去年訪醫院 授權彭斯接棒 前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓 2020/09/03 前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓 【退出世衛】特朗普拒「還錢」4.8億 要求即時停撥款 2020/09/03 【退出世衛】特朗普拒「還錢」4.8億 要求即時停撥款 【美國大選】博彩公司：特朗普勝算超拜登 賠率1賠1 2020/09/03 【美國大選】博彩公司：特朗普勝算超拜登 賠率1賠1 【美國大選】華府隱瞞俄羅斯抹黑拜登癡呆？拜登怒轟特朗普 2020/09/03 【美國大選】華府隱瞞俄羅斯抹黑拜登癡呆？拜登怒轟特朗普 選舉 假新聞 社交平台 記者 奧巴馬 特朗普 美國 總統大選 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入