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【美國大選】論最恨記者的總統 特朗普竟然三甲不入？（訂戶專享）

環球社會熱點 09:00 2020/09/04

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霍爾澤（Harold Holzer）的著作《The Presidents vs. the Press》 研究18位美國總統對待記者的態度，但若要列一個討厭記者的美國總統排行榜，特朗普竟是三甲不入。

距離11月3日美國總統大選尚餘約兩個月，將會選出怎樣的總統？現任總統特朗普每日Twitter不離手，經常批評傳媒報道假新聞（Fake News），更對記者毫不客氣。但這種對傳媒不友善的總統，在美國原來並非前無古人。若要列出一個討厭記者的美國總統排行榜，特朗普甚至是三甲不入。

...

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