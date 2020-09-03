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【越南鬆綁】民航局計劃9月中旬　重啟往返6個亞洲城市國際航班

環球政經 20:23 2020/09/03

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據《中央社》引述越南媒體報道，越南民航局計劃於9月中旬，重啟往返6個亞洲城市的國際商業航班。

報道指出，逐部恢復航運後，越南將會限制入境旅客人數，預料每周有約5000人抵達越南。據當地衛生部要求，一般入境旅客需接受2周隔離檢疫，除非入境時間少於14天。越南國營航空越南航空（Vietnam Airlines）、太平洋航空（Pacific Airlines）及廉價航空越捷航空（VietJet Air）將會有航班往返指定的6個亞洲城市。

印度次季GDP大跌23.9%  有記錄以來最低：【下一頁

有指，越南航空總局提議於9月15日起恢復包括中國、日本、韓國等地的航平。當中6個亞洲城市分別為台北、東京、首爾、廣州、永珍、金邊。越南自1月起，便暫停指定國家航班，在3月時更宣布「封城」，只允許當地民或持特定護照人士回國。

越南自1月下旬就暫停特定國家的航班，隨後又於3月關閉邊界，只允許公民返國以及獲特許的外國人入境。越南航空曾於7月曾表示，今年營收將損失50兆越南盾。

越南至今新冠肺炎確診人數為1046宗，有34人因而死亡。
 

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責任編輯：黎淑雯

 

航運 媒體 營收 新冠肺炎疫情

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