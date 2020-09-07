【平安中@iM網欄】預防牙周病 貓狗都要牙刷刷

1980年代，牙刷刷的意思，代表一個態度，即是覺得自己高人一等，或者叻過人，而且認威。貓狗就很少牙刷刷，但卻要刷牙。其實動物要刷牙，因為貓貓、狗狗都會有牙垢，牙石，牙肉發炎。

近期很多朋友領養小動物，尤其是寵物BB仔，要訓練牠們願意打開口，讓主人刷牙仔。￼如果動物本身牙齒可以保持乾淨，這樣就可以不用全身麻醉洗牙。一般主人可能怕洗牙時，要跟竉物鬥爭，所以最好就是，從小培養刷牙習慣。有些主人會問，應否以潔牙小食及潔牙狗糧、貓糧代替刷牙。一般提議是，不是每一種小食或食糧都可代替刷牙，獸醫牙科專科會提議有系統有規律，每天幫貓狗刷牙。但如何有秩序有規律地刷牙呢?

從小開始可以用手指刷，用或不用牙膏也可以，￼重點是牙刷與牙齒的接觸面。￼首先應該從牙齒￼￼￼外圍，即牙齒內 ，合着口，由左邊刷到右邊，第二天由右邊刷到左邊，如此類推。當狗隻習慣了你的動作以後，便可以轉用一些適合他口腔號碼的牙刷，亦可以繼續用手指刷。遇上大狗，我有會用人類的牙刷，每一星期換一個。馬都要一個星期刷牙一次，何況貓狗，當然要一日刷牙一次。

另外，近來多吃橙和西柚，我的牙醫朋友告訴我，原來人除了要有好的刷牙習慣，或要用牙線；吃完酸類食物，不應該立即刷牙。因為酸性食物會令琺瑯質的結晶體鬆開，如果在這時間立即刷牙會刷走「羥基磷灰石」結晶體，破壞琺瑯質。

其實如果刷得好，人或𠖥物都可以避免蛀牙或有牙周病。



作者＿陳善淇簡介： 筆者是一名獸醫博士，診症十餘年，喜用西藥，中藥及物理治療醫治年老貓狗。亦喜歡從事公共衛生研究，社區公作，及盡責母親等。

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