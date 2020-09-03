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八達通日日賞$1=1元清餘額

即市財經 18:39 2020/09/03

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八達通日日賞計劃已逐步終止，所有商戶已停止讓會員賺取八達通日日賞，八達通透過電郵發布予用戶的通告指，如截至9月1日，八達通內仍有日日賞$，會透過特別安排，將日日賞$以日日賞$1=1元的兌換率，為八達通增值，少於0.1元將向上調整至0.1元。由9月17日起，會員可通過八達通手機APP，或八達通務站領取。

透過八達通手機APP

1：android版：https：//play.google.com/store/apps/details？id=com.octopuscards.nfc_reader

2：iPhone版：https：//apps.apple.com/hk/app/id1114430602

3：華為手機：https：//appgallery5.huawei.com/#/app/C101995307

4：於App內登記八達通

5：將八達通拍向流動裝置背面，以領取八達通增值額

透過八達通服務站領取

帶同你的會員八達通，到位於指定港鐵站及商場內的八達通服務站領取八達通增值額。

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱：https：//bit.ly/31LErKH

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記：https：//bit.ly/2GhIwht

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編輯：譚志偉

經濟 流動裝置 八達通

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