【IFA 2020】高通推出5G版驍龍4系列晶片　Oppo、小米率先採用

▲ 高通行政總裁Cristiano Amon宣布，為入門級驍龍4（Snapdragon 4）系列晶片加入5G技術，以便手機廠商推出低價5G手機。

晶片商高通（Qualcomm）今（3日）出席德國柏林消費電子暨家電展（IFA），宣布為入門級驍龍4（Snapdragon 4）系列加入5G技術，以便手機廠商推出低價5G手機。目前已確定手機品牌小米、Oppo及Motorola，將會在明年初率先推出採用Snapdragon 4系列晶片的5G手機。

>>>【遊戲手機晶片】小米旗下POCO首配備！高通發布Snapdragon 732G

>>>高通公佈全新快充技術 Quick Charge 5只需15分鐘即充滿電

高通行政總裁Cristiano Amon在會上提到，全球目前已有35個國家，共部署80個5G商用網路。高通作為晶片廠商，也應配合市場變化，推出更多產品解決消費者對5G的需求。而目前高通已將5G導入到Snapdragon 8、 Snapdragon 7、 Snapdragon 6等系列。為加速5G應用，高通決定再為舊系列晶片，引入5G技術。

Amon宣布，將為入門級Snapdragon 4系列晶片引入5G技術，相信能助廠商推出中低階5G手機，惠及更多用戶。Amon也透露，目前已確認小米、Oppo及Motorola都將推出搭載Snapdragon 4系列5G晶片的手機，預計2021年第一季上市。

更多柏林消費電子暨家電展IFA 2020相關報道，請按【下一頁】

責任編輯：曾曉汶