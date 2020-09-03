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【大學排名】泰晤士報世界大學排名出爐　香港大學降至全球第39位

環球政經 19:15 2020/09/03

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英國《泰晤士報》高等教育特刊（THE）最新世界大學排名出爐，英國牛津大學連續5年蟬聯榜首。香港的大學有6間上榜，排名有升有跌。排名全港第一的香港大學由去年的第35位，下跌4位至第39位。

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最新的世界大學排名涵蓋93個國家及地區，共1,527間大學，按教學（Teaching）、研究（Research）、論文引用（Citations）、產業收入（Industry income）及國際視野（International outlook）5大範疇作評分。

英國牛津大學連續5年蟬聯榜首，排名第2至5位分別為美國史丹佛大學、哈佛大學、加州理工學院、麻省理工學院。

亞洲大學方面，以清華大嘅學排名最高，躋身第20位。亞洲排名第2位及第3位分別是北京大學及新加坡國立大學，全國排名分別為第23及25位。

香港有6間大學上榜，其中5間躋身前200位，香港大學由去年的35位，下跌4位至第39位；香港中文大學由去年的第57位，微升至第56位；香港科技大學則由去年的第47位，下跌9位，與中文大學並列第56位；香港城市大學排名與去年相同，排第126位；香港理工大學由去年的第171位大42位，升至第129位。

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責任編輯：楊子瑩

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