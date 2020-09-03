  • 30°C
香港時間 : 2020903日 (四) 18:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】特朗普迫民主黨城市「止暴制亂」 威脅暫停聯邦撥款

環球政治 18:29 2020/09/03

分享：

種族歧視和警暴問題，再次成為美國大選前的焦點議題，總統特朗普繼續高舉其「法紀」（Law & Order）的旗號，簽署備忘錄，威脅一眾「無法無天」（Lawless）城市的管治者恢復治安，否則將削減相關城市的聯邦撥款。

【美國大選】拜登：應起訴槍擊黑人警察 希望「療癒」示威城市：【下一頁】

【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持：【下一頁】

特朗普周三簽署備忘錄後，由白宮對外公開。特朗普在當中提到：「我的政府將不會把聯邦稅收，撥予那些任由自身變成無法無天之地的城市。」傳媒估計，特朗普所指的「無法無天」城市，是曾經爆發「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）示威的民主黨城市，例如西雅圖、波特蘭、紐約、首都華盛頓等。

備忘錄指示司法部長巴爾（William Barr）制定一份「無政府主義轄區」的清單，當中的地方政府被視為「允許暴力和破壞財產的行為持續，並拒絕採取合理措施」去恢復秩序。同時，白宮預算主任沃特（Russell Vought）30日向各部門負責人發放指引，在法律允許的最大程度內限制上述「無政府主義轄區」獲得聯邦撥款。

特朗普此舉被視為向民主黨城市施壓，迫使他們不能再放任BLM示威。但民主黨不欲就範，該黨的紐約州長科莫（Andrew Cuomo）稱，特朗普不是王，不能停止紐約市的聯邦撥款，形容是非法做法。

【美國大選】特朗普要求學校恢復愛國教育 以解決示威：【下一頁】

【美國大選】博彩公司：特朗普勝算超拜登 賠率1賠1：【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

相關文章

【美國大選】華府隱瞞俄羅斯抹黑拜登癡呆？拜登怒轟特朗普
今日
【美國大選】華府隱瞞俄羅斯抹黑拜登癡呆？拜登怒轟特朗普
【美國大選】拜登：應起訴槍擊黑人警察 希望「療癒」示威城市
今日
【美國大選】拜登：應起訴槍擊黑人警察 希望「療癒」示威城市
【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持
2020/09/02
【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持
【美國大選】特朗普要求學校恢復愛國教育 以解決示威
2020/09/01
【美國大選】特朗普要求學校恢復愛國教育 以解決示威
【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享）
2020/09/01
【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享）
請願示威 特朗普 西雅圖 紐約 美國 白宮 美國民主黨

下一篇文章

澳洲Burger King推Big Jack漢堡包 遭麥當勞告侵權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國神秘男著飛行裝現3000呎高空 FBI介入調查
美國神秘男著飛行裝現3000呎高空 FBI介入調查
新型冠狀肺炎全球疫情（09月03日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月03日 時間18:00）
【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持
【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持
杜特爾特：將與被美國制裁華企合作 菲律賓非附庸國
杜特爾特：將與被美國制裁華企合作 菲律賓非附庸國
【美國示威】洛杉磯警連開20槍擊斃黑人 引發民眾示威
【美國示威】洛杉磯警連開20槍擊斃黑人 引發民眾示威
前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓
前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓