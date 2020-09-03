【美國大選】特朗普迫民主黨城市「止暴制亂」 威脅暫停聯邦撥款

種族歧視和警暴問題，再次成為美國大選前的焦點議題，總統特朗普繼續高舉其「法紀」（Law & Order）的旗號，簽署備忘錄，威脅一眾「無法無天」（Lawless）城市的管治者恢復治安，否則將削減相關城市的聯邦撥款。

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特朗普周三簽署備忘錄後，由白宮對外公開。特朗普在當中提到：「我的政府將不會把聯邦稅收，撥予那些任由自身變成無法無天之地的城市。」傳媒估計，特朗普所指的「無法無天」城市，是曾經爆發「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）示威的民主黨城市，例如西雅圖、波特蘭、紐約、首都華盛頓等。

備忘錄指示司法部長巴爾（William Barr）制定一份「無政府主義轄區」的清單，當中的地方政府被視為「允許暴力和破壞財產的行為持續，並拒絕採取合理措施」去恢復秩序。同時，白宮預算主任沃特（Russell Vought）30日向各部門負責人發放指引，在法律允許的最大程度內限制上述「無政府主義轄區」獲得聯邦撥款。

特朗普此舉被視為向民主黨城市施壓，迫使他們不能再放任BLM示威。但民主黨不欲就範，該黨的紐約州長科莫（Andrew Cuomo）稱，特朗普不是王，不能停止紐約市的聯邦撥款，形容是非法做法。

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責任編輯：陳啟賢

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