【新冠疫苗】康希諾：正建設新設施 保障明年上億劑疫苗生產

▲ 康希諾生物董事長、首席執行官宇學峰表示，正建設新設施，保證明年上億劑疫苗的生產。

康希諾生物 （06185） 董事長、首席執行官宇學峰接受內地媒體訪問表示，正利用現有設施生產疫苗，用於臨床試驗，以及滿足一些緊急需求；同時正在建設新的設施，以保證明年公司能夠生產上億劑疫苗，公司也在尋求與其他公司進行合作，以提高產能。

康希諾生物近期股價大幅波動，該股今日高見175.5元，全日收報171元，升9.6%，成交達5.8億元。

康希諾目前已開始與俄羅斯制藥公司Petrovax合作開展新冠疫苗第三階段臨床試驗。宇學峰表示，為了獲得有效性分析的統計功效，公司需在全球不同地區開展試驗，收集各方數據，並進行分析，以驗證疫苗的有效性。他補充：「這個過程非常複雜，需要同時遵守所有相關國家的質量標準，因為每個國家都有自己的法規」，同時也要「確保符合中國的監管要求」。

根據世衛組織估計的疾病負擔，第三階段臨床試驗全球大約需要3萬到4萬名受試者。

康希諾生物首席財務官王靖日前在港交所生物科技峰會表示，正快速啟動新冠疫苗的國際多中心三期臨床試驗，有望在3至6個月後看到臨床的初步結果。

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編輯：陳健婷