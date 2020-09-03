Burger King澳洲推Big Jack漢堡包 遭麥當勞告侵權

巨無霸Big Mac一向是麥當勞的招牌漢堡包，但其對手的連鎖快餐店Burger King在澳洲推出Big Jack漢堡包，名字甚有玩味。不過，麥當勞已入稟法院，指Burger King涉侵犯其商標版權。

澳洲Burger King稱為Hungry Jack’s，於7月推出一款雙層漢堡，結構和外觀都與巨無霸十分相似，名為Big Jack。

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根據法庭文件，麥當勞稱，Hungry Jack’s「故意採用或模仿」巨無霸的「獨特外觀或結構」、食材及標語。兩款包均用了芝麻包、2件牛肉肉餅、特製醬汁、生菜、酸菜和洋蔥。

食客似乎都發現兩款包十分相似，Twitter用戶Gino表示：

「Big Jack = Big Mac！調皮調皮！」

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澳洲麥當勞發言人稱，由於事件已進入司法程序，不宜發表評論；Hungry Jack’s暫時未取得任何法律文件，目前亦不會評論事件。

澳洲傳媒報道，麥當勞尋求Hungry Jack’s賠償損失，並要求對方銷毀所有「促銷用品」，包括實體和電子廣告。

Burger King在1970年代初進軍澳洲時，發現店名已被註冊，最後選用了創辦人的名字作為店名。

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▲ Big Jack（左） VS Big Mac（右）

責任編輯：鄧燕君