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恒指全日埋單跌112點 險守2萬5 小米挫7%

即市財經 18:22 2020/09/03

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財經焦點速覽

恒生指數全日下跌112點或0.45%，收報25007點。ATMX下挫，小米 （01810） 挫7%，收報23.9元；阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別下跌2.4%、2%及3.8%。新股百勝中國 （新上市編號：09987） 公開發售部分反應一般，一度傳擬提早結束招股，據本報所得市場消息，百勝中國最新決定如期周五（明日）中午才截飛。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數跌112點險守25000　新經濟股挫小米跌7%（不斷更新）

【小米股價】小米跌逾7%　逾1000買盤排24元博反彈惟一沖即散

【新股IPO】百勝中國IPO公開招股　外電傳提前結束、市場消息：如常明天中午截飛（第二版）

【螞蟻IPO】螞蟻集團傳9月底在港闖關　10月集資逾300億美元、估值或勝工行

【港版納指】華夏恒生科技ETF3088首掛　首日成交7400萬、入場費約2000元（第四版）

【精選投資分析】

港股區間震盪 A股整固等升（第六版）

【融資緊箍咒】中央「三條紅綫」收伏頑劣內房 壓風險也壓升勢？（第二版）

【3大利好因素】內地航空股見底？　吼實南航展升浪

阿里金手指　引爆物流股狂潮！

【科技狂潮】「港版納指」ETF第二炮聲勢減 投資者熱度已過？

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欄名 : 財經焦點速覽

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小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 百勝中國－S（09987） 經濟 恒生指數 指數

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