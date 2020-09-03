恒指全日埋單跌112點 險守2萬5 小米挫7%

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【內房數據】雅居樂上月合約銷售按年升近18% 一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）
恒生指數全日下跌112點或0.45%，收報25007點。ATMX下挫，小米 （01810） 挫7%，收報23.9元；阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別下跌2.4%、2%及3.8%。新股百勝中國 （新上市編號：09987） 公開發售部分反應一般，一度傳擬提早結束招股，據本報所得市場消息，百勝中國最新決定如期周五（明日）中午才截飛。
【今日財經焦點】
【港股市況】恒生指數跌112點險守25000 新經濟股挫小米跌7%（不斷更新）
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【螞蟻IPO】螞蟻集團傳9月底在港闖關 10月集資逾300億美元、估值或勝工行
【港版納指】華夏恒生科技ETF3088首掛 首日成交7400萬、入場費約2000元（第四版）
【精選投資分析】
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【科技狂潮】「港版納指」ETF第二炮聲勢減 投資者熱度已過？
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欄名 : 財經焦點速覽