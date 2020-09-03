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新書大爆曾中風入院 特朗普諷刺可能是拜登

環球政經 18:06 2020/09/03

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近日有新書大爆特朗普曾中風入院，更要副總統彭斯於白宮待命，引來外界揣測特朗普身體狀況，能否連任總統。特朗普日前即炮轟此為假新聞，又諷刺對手民主黨候選人拜登可能才是中風那個。

CNBC調查：全球75％CFO看好拜登勝選下一頁

美國總統大選11月舉行，尋求連任的特朗普和民主黨候選人拜登均年過七十，外界都討論兩人身體狀況，能否應付總統工作。外媒報導，《紐約時報》記者施密特於新書，再次提起去年特朗普到訪沃特瑞德醫學中心一事，期間傳出特朗普授權，他一旦需要麻醉接受手術，就指派副總統彭斯暫代職務的傳聞，質疑當時特朗普是接受中風治療。

【美國大選】年紀大 機器壞? 近六成受訪民眾料 拜登當選將做不滿4年任期下一頁

特朗普聞息即在社交網站澄清自己並無中風指這些消息沒完沒了，炮轟是假新聞，又提出，施密特指的，或許是另一政黨的候選人，即是他的對手拜登。副總統彭斯亦護航指，他當時知道特朗普是預約看醫生，但無印象自己要待命暫代總統職務，他又指身為副總統，任何時候都要待命，呼籲美國民眾要對特朗普的健康狀況有信心。

白宮醫生又指，當時特朗普是進行年度身體檢查，未有事先公佈是因為「行程安排不確定」，又認為他仍然健康，有能力執行總統職務。

 

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撰文 : 林展鋒

總統大選 彭斯 特朗普 拜登 美國 白宮 美國民主黨 中風

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