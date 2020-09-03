【歐洲經濟】法國推9000億經濟刺激方案 相當於GDP總額4%

▲ 法國推出經濟刺激方案，規模達GDP總額4%。

法國政府周四正式宣布推出1000億歐元（9170億港元）經濟刺激方案，以應對抗新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，包括一系列增加公共投資、補貼和減稅等措施。該計劃相當於國內生產總值（GDP）的4%。法國向經濟投入的公共資金，比其他任何歐洲大國都多。

歐元兌美元續跌0.2%，報1.1832。在預算分配方面，計劃當中約350億歐元擬用於提高競爭力；300億歐元用於環保能源；250億歐元用於支持就業，預計在2021年前創造16萬個工作職位。

法國政府會表示，為交通投資預留了110億歐元，包括47億歐元用於支持鐵路部門。另外，節能建築的改造將獲得援助，40億歐元將分配給公共建築，20億歐元分配給普通住宅。

法國政府還將提供10億歐元，直接用於工業項目，包括6億歐元用於幫助企業將工廠遷往法國。

相關文章︰【港區國安法】法國暫停批准與香港引渡協議生效

Facebook向法國繳付9.6億稅款 結束10年稅務調查

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成