  • 30°C
香港時間 : 2020903日 (四) 18:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲經濟】法國推9000億經濟刺激方案 相當於GDP總額4%

即市財經 18:08 2020/09/03

分享：

法國推出經濟刺激方案，規模達GDP總額4%。

法國政府周四正式宣布推出1000億歐元（9170億港元）經濟刺激方案，以應對抗新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，包括一系列增加公共投資、補貼和減稅等措施。該計劃相當於國內生產總值（GDP）的4%。法國向經濟投入的公共資金，比其他任何歐洲大國都多。

歐元兌美元續跌0.2%，報1.1832。在預算分配方面，計劃當中約350億歐元擬用於提高競爭力；300億歐元用於環保能源；250億歐元用於支持就業，預計在2021年前創造16萬個工作職位。

法國政府會表示，為交通投資預留了110億歐元，包括47億歐元用於支持鐵路部門。另外，節能建築的改造將獲得援助，40億歐元將分配給公共建築，20億歐元分配給普通住宅。

法國政府還將提供10億歐元，直接用於工業項目，包括6億歐元用於幫助企業將工廠遷往法國。

相關文章︰【港區國安法】法國暫停批准與香港引渡協議生效

Facebook向法國繳付9.6億稅款 結束10年稅務調查

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成

經濟 GDP 歐元 歐洲 法國 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【配股潮】中芯國際主要股東配售舊股　套現40.59億元（第二版）

下一篇文章

【資金流向】小米染藍前北水偷步沽貨 兩日走資22億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【美股期貨】歐洲股市向上　道指期貨反覆下跌 美滙轉強 （不斷更新）
【美股期貨】歐洲股市向上　道指期貨反覆下跌 美滙轉強 （不斷更新）
【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）
【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）
【恒指夜期】美股三大指數倒升　恒指夜期仍跌37點（不斷更新）
【恒指夜期】美股三大指數倒升　恒指夜期仍跌37點（不斷更新）
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元