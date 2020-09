▲ 報告重申,英國倫敦市中心和其他大城市的人流,要回復至接近疫情前水平仍需一段時間。

新型冠狀病毒疫情全球大流行,英國經濟受挫。據外媒引述Springboard調查,疫情引發英國店舖的結業潮,商店空置率由今年1月的9.8%,上升至7月份的超過10%,創6年半以來新高。

【電子支付】疫情刺激電商 Visa:上半年電商交易額增10個百分點

【營銷策略】 非洲市場有潛力? 豐田夥鈴木合作加強當地銷售

英據商店空置率增加,尤以倫敦區的商店空置率升幅最高,達超其他地區達約3分之2。不過,隨着英國政府推出半價外出餐飲計劃「Eat Out to Help Out」,不同地區的人流在過去一周內增長6%,但仍較去年下跌30.7%。

英國在爆發疫情前,零售商已面臨租金昂貴和競爭越趨劇烈等問題,加上在調查的10個地區中,6個地區的空置率亦正上升。故報告重申,英國倫敦市中心和其他大城市的人流,要回復至接近疫情前水平仍需一段時間,最新的結果只能反映有復甦勢頭。

責任編輯:馬意文