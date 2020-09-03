【配股潮】中芯國際主要股東配售舊股　套現40.59億元（第二版）

▲ 中芯國際股東配售舊股 套現40.59億元

中芯國際 （00981） 科創板上市後，中芯國際港股股價反覆轉弱。據本報所得銷售文件，中芯國際主要股東國家集成電路基金旗下「Xinxin （Hongkong） Capital」配售1.65億股舊股，每股作價23.62元至24.6元，以中芯國際周四收市價24.6元，配售價相當於折讓4%至無折讓，涉及資金38.97億至40.59億元。

銷售文件指，中芯國際股東套現所得將用於一般用途，料今日結束建簿，明日完成交易。

據公司註冊署資料，Xinxin （Hongkong） Capital中文名稱為「鑫芯（香港）投資」。中芯國際2019年報就指，國家集成電路基金通過全資附屬公司鑫芯（香港）投資有限公司，持有公司當時股權逾15.7%或7.97億股，是次減持相當於其持股量的兩成。

（第二版更新減持股東資料）

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記者：謝卓榮、麥德銘