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【中芯股價】中芯國際跌近半成　主要股東加碼配售舊股套現逾40億元（第二版）

即市財經 09:49 2020/09/04

分享：

中芯國際股東配售舊股　套現40.59億元

中芯國際 （00981） 科創板上市後，中芯國際港股股價反覆轉弱。IFR引述消息人士報道，中芯國際股東以每股23.62元的價格出售1.75億股，作價為詢價區間的下限，出售規模從原先的1.65億股增至1.75億股，套現41.3億元。

至上午9時47分，中芯股價最新報23.4元，跌4.9%，成交額57.5億元。

本報昨所得銷售文件，中芯國際主要股東國家集成電路基金旗下「Xinxin （Hongkong） Capital」原訂配售1.65億股舊股，每股作價23.62元至24.6元。以中芯國際周四收市價24.6元，配售價相當於折讓4%至無折讓。

銷售文件指，中芯國際股東套現所得將用於一般用途，料周四結束建簿，今日完成交易。

據公司註冊署資料，Xinxin （Hongkong） Capital中文名稱為「鑫芯（香港）投資」。中芯國際2019年報就指，國家集成電路基金通過全資附屬公司鑫芯（香港）投資有限公司，持有公司當時股權逾15.7%或7.97億股，是次減持相當於其持股量的兩成。

（第三版更新最新減持作價）

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記者：謝卓榮、麥德銘

香港股票 配售 中芯國際（00981）

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