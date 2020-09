【商場活動】將軍澳中心 X KAKAO FRIENDS　消費換禮品還是積分好？

▲ 將軍澳中心聯乘KAKAO FRIENDS,即日起至9月29日,推出一系列限量Kakao Friend禮品優惠。(將軍澳中心提供圖片)

將軍澳中心聯乘KAKAO FRIENDS,即日起至9月29日,率先推出一系列限量Kakao Friend禮品優惠,包括KAKAO FRIENDS防疫賞、限定禮品換領及消費賞,購物、儲分及換領禮品同步進行。

【酒店自救】K11 ARTUS推度假套餐 下廚住宿5,750元起

【營銷策略】apm轉換營銷公關策略 冀將線上顧客帶入實體店

KAKAO FRIENDS防疫賞,於場內以電子貨幣消費滿500元(最多兩張不同商戶發出之機印發票,每張須滿100元或以上),即可獲獨家Ryan或Apeach口罩暫存夾一個,亦可憑100積分換領Ryan或Apeach優先預留證,率先預留名額。

THE POINT會員可憑指定積分換領限定KAKAO FRIENDS禮品,1,000分及10,000元即日消費,即可換領大型Ryan座地燈,以及將軍澳中心餐飲及購物券300元;45,000分可換不銹鋼水壺 – Little Ryan / Little Apeach。

▲ THE POINT會員可憑指定積分換領限定KAKAO FRIENDS禮品。(將軍澳中心提供圖片)

至於KAKAO FRIENDS消費賞,於場內以電子貨幣購買Kakao Friends產品,憑相關的貨品及收據(每張須滿100元或以上),即可獲得額外500積分。

此外,將軍澳中心將於稍後時間舉行「MUSIC IN BREEZE」沙灘音樂派對,設多個激萌打卡位,Ryan、Apeach、Frodo等KAKAO FRIENDS角色,更特別為派對換上全新沙灘裝束,與粉絲合照、玩遊戲兼換禮物。

想知品牌聯乘是否有用?了解請按【下一頁】

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點? 網銷、零售折扣和你看(不斷更新)<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯:朱悅瀅