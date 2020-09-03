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【商場活動】將軍澳中心 X KAKAO FRIENDS　消費換禮品還是積分好？

商業 18:11 2020/09/03

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將軍澳中心聯乘KAKAO FRIENDS，即日起至9月29日，推出一系列限量Kakao Friend禮品優惠。(將軍澳中心提供圖片)

將軍澳中心聯乘KAKAO FRIENDS，即日起至9月29日，率先推出一系列限量Kakao Friend禮品優惠，包括KAKAO FRIENDS防疫賞、限定禮品換領及消費賞，購物、儲分及換領禮品同步進行。

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KAKAO FRIENDS防疫賞，於場內以電子貨幣消費滿500元（最多兩張不同商戶發出之機印發票，每張須滿100元或以上），即可獲獨家Ryan或Apeach口罩暫存夾一個，亦可憑100積分換領Ryan或Apeach優先預留證，率先預留名額。

THE POINT會員可憑指定積分換領限定KAKAO FRIENDS禮品，1,000分及10,000元即日消費，即可換領大型Ryan座地燈，以及將軍澳中心餐飲及購物券300元；45,000分可換不銹鋼水壺 – Little Ryan / Little Apeach。

THE POINT會員可憑指定積分換領限定KAKAO FRIENDS禮品。(將軍澳中心提供圖片)

至於KAKAO FRIENDS消費賞，於場內以電子貨幣購買Kakao Friends產品，憑相關的貨品及收據（每張須滿100元或以上），即可獲得額外500積分。

此外，將軍澳中心將於稍後時間舉行「MUSIC IN BREEZE」沙灘音樂派對，設多個激萌打卡位，Ryan、Apeach、Frodo等KAKAO FRIENDS角色，更特別為派對換上全新沙灘裝束，與粉絲合照、玩遊戲兼換禮物。

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責任編輯：朱悅瀅

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