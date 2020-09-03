【科網狂潮】股東分析員群起護價 Tesla急挫派對未完

熱炒美國科技股Tesla（美：TSLA）股價再現大幅波動，昨日最多曾挫近一成半，收市跌約6%。Tesla昨日收市價，較周一拆股後收市剛好跌逾一成，陷入技術調整，但分析員急忙中已找到護價理據，堅信Tesla升勢有餘未盡。

Tesla股價今次急回的觸發點，是1日間先後傳出公司趁高抽水，以及最大基金股東減持兩大利淡消息，令投資者擔心短期股份供應大增。

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Tesla公司於周二收市後公布增發新股，集資50億美元計劃後，Tesla最大基金股東Baillie Gifford向美國證監會提交的申報亦顯示，基金大手減持了1,900多萬股Tesla，以周二收市價計，套現逾91億美元。減持後持有Tesla股權由6.3%，降至不足4.3%。

基金股東：持倉超上限被迫減持

但Baillie Gifford解釋並非看淡Tesla前景，減持全因公司股價升勢太勁，以至持股價值超出投資組合5%的單一股份上限，沽貨只是迫於無奈，更揚言未來一旦股價回落，或會再度增持。

至於公司趁高抽水，大行美林即時發表報告航護，指公司趁股價高企集資等於「攞平錢」，資金用於壯大生產規模，有利提升回報。該行並將Tesla目標價由350美元大幅調高至550美元，以昨日收市價約447美元計，潛在升幅達23%。

分析員：Tesla市價沽貨集資 博愈沽愈升

另有分析員的看好理據更細緻，指出Tesla罕有以委任售股代理，以「市價」（at the market）方式逐步沽貨，而非大多公司採取一次過大手定價配售的形式進行，而看好股價後向，期望愈沽愈高的信心表現。

分析員就連後市向好的催化劑也想好了，分別是有望日內標普500指數季檢中晉身藍籌，吸引被動資金追貨，以及9月22日舉行的「電池日」（battery day）推介新研發超輕電池，再成投資市場焦點。

投資界如此費盡心思護航，Tesla股價回調過後，仍有機更上層樓。盡管今日美股盤前交易，Tesla股價取多再回落逾8%，但相信派對還未完結。

撰文：劉德斌

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