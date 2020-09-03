【疫市收入減】調查：港人因疫情面臨財困　家庭收入下跌增至71%

▲ 環聯公布新一期香港消費者財政困難研究報告，發現本港消費者的家庭收入因疫情有負面影響。

環聯公布新一期香港消費者財政困難研究報告，發現本港消費者的家庭收入，因新型冠狀病毒疫情而有負面影響，並由上一輪的68%增加至71%，​​增加3個百分點。而受影響原因有工時被削減，並從上一輪的55%上升至60%。

是次調查發現，消費者因疫情收入和就業情況的影響加劇，尤以Z世代消費者（18至25歲）最大影響。該年齡層的收入和失業人士數據，分別從61%增至70%，以及由15%增至24%。

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卡數愈滾愈多 港人最擔心未能償還

環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，爆發第三波疫情加劇本港消費者的財政困難，Z世代尤其難以應付，面對最嚴重的財政困境。在調查中，有更高比例（從74%升到79%） 的受影響消費者，擔心無力繳付帳單。有接近一半（45%）受訪者認為，在未來四個星期內將無法繳付帳單，人數較6月明顯增加10個百分點。

據了解，受訪者最擔心無力繳付的是信用卡結欠（42%），其次是房租和個人貸款（均為34%）、保險 （31%） 和樓宇按揭 （26%），次序與上一輪調查的結果相符。並且有34%受訪者估計，財政赤字至少達16,000港元，較上次調查（17%）增加一倍。

環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，在過去幾個月發現，消費者與財務機構更願意互相配合，共同探討能紓緩財政困難的解決方案。自首輪調查以來，主動與財務機構商討還款方案的消費者，增加15個百分點，反映消費者正積極面對財政上的重大挑戰。

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責任編輯：馬意文