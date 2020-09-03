  • 30°C
香港時間 : 2020903日 (四) 20:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市收入減】調查：港人因疫情面臨財困　家庭收入下跌增至71%

商業 19:30 2020/09/03

分享：

環聯公布新一期香港消費者財政困難研究報告，發現本港消費者的家庭收入因疫情有負面影響。

環聯公布新一期香港消費者財政困難研究報告，發現本港消費者的家庭收入，因新型冠狀病毒疫情而有負面影響，並由上一輪的68%增加至71%，​​增加3個百分點。而受影響原因有工時被削減，並從上一輪的55%上升至60%。

是次調查發現，消費者因疫情收入和就業情況的影響加劇，尤以Z世代消費者（18至25歲）最大影響。該年齡層的收入和失業人士數據，分別從61%增至70%，以及由15%增至24%。

【電子支付】疫情刺激電商　Visa：上半年電商交易額增10個百分點

【網購商機】屈臣氏第二季全球電子商務增9成　中國Z世代消費力最強

卡數愈滾愈多　港人最擔心未能償還
環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，爆發第三波疫情加劇本港消費者的財政困難，Z世代尤其難以應付，面對最嚴重的財政困境。在調查中，有更高比例（從74%升到79%） 的受影響消費者，擔心無力繳付帳單。有接近一半（45%）受訪者認為，在未來四個星期內將無法繳付帳單，人數較6月明顯增加10個百分點。

據了解，受訪者最擔心無力繳付的是信用卡結欠（42%），其次是房租和個人貸款（均為34%）、保險 （31%） 和樓宇按揭 （26%），次序與上一輪調查的結果相符。並且有34%受訪者估計，財政赤字至少達16,000港元，較上次調查（17%）增加一倍。

環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，在過去幾個月發現，消費者與財務機構更願意互相配合，共同探討能紓緩財政困難的解決方案。自首輪調查以來，主動與財務機構商討還款方案的消費者，增加15個百分點，反映消費者正積極面對財政上的重大挑戰。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文

相關文章

【疫市營商】MOMAX疫下調整產品策略　研消毒電子產品掀生意升
今日
【疫市營商】MOMAX疫下調整產品策略　研消毒電子產品掀生意升
【企業需知】「預先批核還息不還本」計劃延長6個月　廠商會：及時雨
2020/09/02
【企業需知】「預先批核還息不還本」計劃延長6個月　廠商會：及時雨
【疫市奇葩】市民多在家煮食　一田超市生意首半年按年增近4成
今日
【疫市奇葩】市民多在家煮食　一田超市生意首半年按年增近4成
【網購商機】屈臣氏第二季全球電子商務增9成　中國Z世代消費力最強
今日
【網購商機】屈臣氏第二季全球電子商務增9成　中國Z世代消費力最強
疫情 失業 就業 香港 冠狀病毒 信用卡

上一篇文章

【疫市奇招】實惠推駿洋邨獨家優惠　床褥、清潔用品半價

下一篇文章

【BNO就業】亞馬遜於英國再增聘　年內創造1萬就業崗位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【食肆自救】疫情下酒樓難做　龍皇酒家推即食餸包進軍超市
【食肆自救】疫情下酒樓難做　龍皇酒家推即食餸包進軍超市
【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期今起接受申請　料最快3周派發補貼（附申請連結）
【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期今起接受申請　料最快3周派發補貼（附申請連結）
【限聚令放寬】健身中心本周五重開　業界料停業期間損失逾6千萬
【限聚令放寬】健身中心本周五重開　業界料停業期間損失逾6千萬
【營商策略】Tiffany生意第二季急速反彈　全因易烊千璽擔任代言人？
【營商策略】Tiffany生意第二季急速反彈　全因易烊千璽擔任代言人？
【N無津貼】關愛基金三人住戶非公屋、非綜援的低收入津貼　明接受申請
【N無津貼】關愛基金三人住戶非公屋、非綜援的低收入津貼　明接受申請
【食肆寒冬】業主拒絕續約　最後一間敘福樓14日正式結業
【食肆寒冬】業主拒絕續約　最後一間敘福樓14日正式結業